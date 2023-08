Jetzt neu bei Joyn: In der Hit-Show Party Workers müssen 5 Männer und 5 Frauen auf Mallorca ihr Nachtleben-Talent beweisen [Anzeige]

Eine Gruppe partybegeisterte Twens aus der Provinz kommt in das wunderschöne Party-Paradies Mallorca – doch dort müssen sie sich das Luxusleben erstmal verdienen. Der Reality-Hit aus Frankreich kommt jetzt exklusiv nach Deutschland.

Mallorca ist das Party- und Strandparadies schlechthin. Zwischen spektakulären Gebirgen und weißen Sandstränden lässt es sich eben ganz gut aushalten. Joyn adaptiert das französische Erfolgsformat Party Workers und schickt fünf Frauen und fünf Männer im Alter zwischen 20 und 28 Jahren auf die balearische Insel. Das ganze gibt es wie gewohnt kostenlos bei Joyn, jeden Donnerstag erscheinen zwei neue Folgen. Mit einem JoynPLUS+-Abo * seht ihr die nächsten beiden Folgen bereits als Preview.

Am 31. August startet Party Workers mit einer Doppelfolge auf Joyn.

Party Workers: Das ist das neue Joyn Original

Eine bunt-gemischte Truppe von zehn Party-Begeisterten aus der deutschen und schweizerischen Provinz zieht in eine Traum-Finca auf Mallorca ein. Der Clou: Sie müssen sich ihren Komfort hart erarbeiten. Das Motto ist hier "Work hard, Party harder!" oder auch erst die Arbeit, dann noch mehr Vergnügen.



Die Twenty-Somethings müssen sich als Promoter:in, Barkeeper:in oder auch beim Poledancing beweisen und so der Gruppe das luxuriöse Partyleben zu ermöglichen. Doch einige der Kandidat:innen sind nur das Feiern auf dem Land gewohnt und tun sich gar nicht so leicht mit den Jobs am wilden Ballermann.

Seht euch hier den Trailer zu Party Workers an:

Party Worker - Trailer (Deutsch) HD

Für einen nicht bestandenen Job gibt es nicht nur die Strafe in Form von weniger Luxus, sondern auch die Pflicht der Wiedergutmachung gegenüber der Gruppe. Die erfolglosen Kandidat:innen müssen den verlorenen Komfort wieder herstellen, indem sie sich als Bedienung oder Masseur:innen verdienen.

Der besondere Twist bei Party Workers

Nach jedem erfolgreichen Job hat die Person die Möglichkeit, sich selbst einen persönlichen Vorteil zu verschaffen – zulasten der Gruppe. Es wird spannend zu sehen sein, wer sich als Egoist:in und wer sich als Teamplayer:in herauskristallisiert. Allgemein werden wir eine unglaubliche Dynamik in der Gruppe sehen, da so viele unterschiedliche Charaktere dabei sind – von einem Mitglied einer Adelsfamilie bis zu einer Gogo-Tänzerin.

