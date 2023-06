Jetzt sichern: Der wahrscheinlich beste Superhelden-Film 2023, der fast fünf Jahre in Arbeit war

Auf den Spider-Man: Across the Spider-Verse-Stream müsst ihr noch warten. Für das Superhelden-Meisterwerk gibt es aber schon eine frühe Heimkino-Option.

Der Animationsfilm Spider-Man: A New Universe schlug 2018 ein wie eine Bombe und räumte sogar einen Oscar für den besten Animationsfilm ab. Danach mussten Fans fünf Jahre warten, doch jetzt ist es endlich so weit: Das Sequel Spider-Man: Across the Spider-Verse ist da.

Während die ambitionierte Comic-Verfilmung weltweit Kinogänger begeistert, könnt ihr Spider-Man: Across the Spider-Verse schon jetzt in der Heimkino-Version vorbestellen *. Wir fassen für euch zusammen, welche Editionen es gibt und was ihr für euer Geld erwarten könnt.

Darum geht es in Spider-Man: Across the Spider-Verse

Nach den Ereignissen von Spider-Man: A New Universe hat sich Miles Morales mittlerweile in seiner Rolle als Vollzeit-Spider-Man eingerichtet. 16 Monate nach der Zerstörung des Alchemaxx-Teilchenbeschleunigers trifft Morales aber zufällig auf einen Wissenschaftler namens Spot.



Spots Körper wurde durch die Explosion des Teilchenbeschleunigers mit Portalen durchsetzt, wofür er Morales verantwortlich macht. Kurz darauf öffnet Spot versehentlich ein Leeren-Portal, das es ihm erlaubt, in alternative Universen zu reisen. Das inspiriert ihn zu dem Plan, in jedem Universum den Teilchenbeschleuniger zu nutzen, um seine Kräfte ins Unermessliche zu steigern.

Jetzt liegt es an Miles, die perfiden Machenschaften von Spot zu vereiteln und das Multiversum zu retten. Dabei kommt es zu einem Wiedersehen mit Gwen Stacy, aber auch diversen weiteren Spider-Men, was nicht ohne Konflikte bleibt...

Der beste Spider-Man aller Zeiten? Fans und Kritik überschlagen sich vor Lob

Sony Spider-Man: Across the Spider-Verse

Nachdem bereits Spider-Man: A New Universe bei der Film-Community hervorragend aufgenommen worden war, überschütten Fan und Presse auch das Sequel mit Lobeshymnen.



Worte wie "Meisterwerk" und "der beste Comic-Film aller Zeiten" werden in einem Atemzug mit dem Filmtitel genannt. Die Kritik lobt die Ästhetik von Across the Spider-Verse ebenso wie die Geschichte, die Familie, Freundschaft und Trauer in einem komplexen Paket vereint.

Across the Spider-Verse auf DVD und Blu-ray jetzt bei Amazon vorbestellen

Amazon verkauft aktuell drei physische Versionen von Spider-Man: Across the Spider-Verse:



Wer möchte, kann die UHD-Version außerdem zum Preis von 16,99 Euro bei Prime Video vorbestellen. Alle Editionen beinhalten den Film in deutscher und englischer Sprachfassung inklusive Untertiteln und mit diversem Bonusmaterial (mehrere Featurettes mit Making-Ofs und Audiokommentar).



Wann wird der Film ausgeliefert? Ein konkreter Release-Termin für die Heimkino-Fassung steht noch nicht fest. Einschlägige Online-Händler listen derzeit den 30. November 2023 als Veröffentlichungsdatum, aber dabei handelt es sich um einen Platzhalter. Wir gehen davon aus, dass ihr deutlich früher in den Genuss der DVD und Blu-ray kommt.



