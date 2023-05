"Nicht nur der beste Spider-Man-Film aller Zeiten": Reaktionen auf neuen Marvel-Blockbuster versprechen unglaubliches Meisterwerk

Diese Woche startet mit Spider-Man: Across the Spider-Verse ein neues Highlight aus dem Marvel-Universum. Die ersten Reaktionen machen die Vorfreude fast unerträglich.

Neben den Spider-Man-Filmen mit Tom Holland ist 2018 ein animierter Film mit dem ikonischen Superhelden erschienen, der bei der Moviepilot-Community eine höhere Durchschnittswertung hat als Spider-Man: No Way Home. Das dürfte daran liegen, dass Spider-Man: A New Universe voller kreativer und genialer Ideen steckt und ein unvergleichliches Animations-Feuerwerk bietet.

Am 1. Juni erscheint mit Spider-Man: Across the Spider-Verse endlich der Nachfolger im Kino, der den ersten Teil anscheinend übertrifft. Die bisherigen Reaktionen versprechen jedenfalls ein beeindruckendes Marvel-Meisterwerk.

Reaktionen auf neuen Spider-Man-Animationsfilm klingen mehr als euphorisch

Wir haben mehrere Twitter-Stimmen zu Spider-Man: Across the Spider-Verse gesammelt, die sich vor Lob fast überschlagen:

#SpiderManAcrossTheSpiderVerse ist nicht nur der BESTE Spider-Man-Film aller Zeiten, es ist nicht nur der BESTE COMIC-FILM aller Zeiten, es ist nicht nur die großartigste Fortsetzung aller Zeiten, es ist mit Abstand einer der besten Filme, die ich je gesehen habe. Mehr als ein Meisterwerk. Er ist alles

Gerade als du dachtest, dass EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE mit Multiversum-Geschichten seinen Höhepunkt erreicht, hat SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE begonnen, die Geschichte von Miles Morales und das Animations-Medium auf die nächste Ebene zu heben. Es ist ein transzendentes Kunstwerk, das zum ersten besten Film des Jahres 2023 gekürt werden sollte

Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich beim Ansehen dieses Films nicht geschluchzt habe. SPIDER-MAN ACROSS THE SPIDER-VERSE ist ein Wunder. Er knüpft an den ersten an und zeigt eine wunderbare und schöne Widerspiegelung von Familie, Freundschaft und Trauer. Du. Willst. Nicht. Dass. Er. Endet. 🇵🇷

WOW #SpiderMan Across the #spiderverse ist eine unglaublich erstaunliche Leistung, die auf den Errungenschaften des ersten Films aufbaut. Jeder, der daran mitgearbeitet hat, sollte mehr als stolz sein. Vielen Dank @BroadwayWrites, dass ich dabei sein durfte!! @SpiderVerse

SPIDER-MAN: ACROSS THE #Spiderverse ist irgendwie optisch noch beeindruckender als der erste. Die Darstellung verschiedener multiversaler Animationsstile, die gleichzeitig „zusammenprallen“, ist wahnsinnig attraktiv und künstlerisch hypnotisch. Eine Fortsetzung, die allein wegen der Sehenswürdigkeiten eine Reise wert ist.

Die Erwartungen an #SpiderManAcrossTheSpiderVerse waren hoch, aber ich habe jede einzelne Minute genossen und konnte den Blick nicht davon lassen. Ein Fest für die Sinne, die umwerfende Musik und Animation tragen dazu bei, dich völlig in eine emotionale Geschichte eintauchen zu lassen. Wird auf jeden Fall einer der besten des Jahres 2023 sein

„Across the #SpiderVerse“ ist eines der exquisitesten Kunstwerke, dass du dieses Jahr sehen wirst, und ein Beweis für die menschliche Handwerkskunst, die nötig ist, damit dich Animation bewegt

Sie haben es geschafft. Sie haben es wirklich geschafft. „Across the Spider-Verse“ ist die seltene Fortsetzung auf Das Imperium schlägt zurück-Level – ein Nachfolger, der genauso gut, wenn nicht sogar besser ist als der erste, der bereits ein Meisterwerk ist. Sie haben es noch weiter vorangetrieben und ein weiteres außergewöhnliches Kunstwerk geschaffen.

Spider-Man: Across the Spider-Verse soll eine riesige Anzahl an Marvel-Figuren auffahren. Insgesamt 240 Stück wurden im Vorfeld angekündigt. Ab dem 1. Juni 2023 läuft der animierte Marvel-Blockbuster bei uns in den Kinos.

