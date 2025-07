Jimi Blue Ochsenknecht will im TV über seinen Gefängnisaufenthalt auspacken – das ist bereits bekannt

Jimi Blue Ochsenknecht ist in aller Munde, seitdem er im Juni 2025 verhaftet und nach Österreich ausgeliefert worden ist. Jetzt hat er eine spannende Ankündigung parat: Im September wird es dieses düstere Kapitel seines Lebens im Reality-TV zu sehen geben.

Als Die Wilden Kerle 2003 in die Kinos kam, waren sich viele sicher: Aus Jungdarsteller Jimi Blue Ochsenknecht wird irgendwann mal ein großer Star. Einige Jahre lang schien alles gut zu laufen für den Sohn von Schauspiel-Legende Uwe Ochsenknecht, doch 2025 ist von diesem Zauber nichts mehr übrig. Jimi Blue Ochsenknecht muss sich wegen Betrugsvorwürfen vor Gericht verantworten. Für Fans des ehemaligen Kinderstars gibt es trotzdem gute Neuigkeiten: Der Schauspieler will das ganze Drama im Reality-TV zeigen.

Der Fall Jimi Blue Ochsenknecht: Das ganze Drama kurz erklärt

Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass Ex-Kinderstar Jimi Blue Ochsenknecht im Juni 2025 in Hamburg verhaftet und daraufhin in Untersuchungshaft genommen worden ist. In der letzten Woche wurde er sogar nach Österreich ausgeliefert, weil er sich dort in einem laufenden Verfahren wegen schweren Betrugs verantworten soll. Ochsenknecht wird vorgeworfen, eine Hotelrechnung im Wert von knapp 14.000 Euro nicht bezahlt zu haben.

Inzwischen ist die Rechnung aber von Ex-Freundin und Dschungelcamp-Star Yeliz Koc beglichen worden, wie diverse Medien berichten. Koc und Ochsenknecht waren 2020 ein Paar, doch bereits vor der Geburt der gemeinsamen Tochter (*2021) trennten sie sich wieder.

"Jimi stellt sich den Kameras": Das Ochsenknecht-Gefängnisdrama gibt es bald im Reality-TV zu sehen

Ein einst gefeierter Kinderstar scheitert am hohen Erwartungsdruck und gerät auf die schiefe Bahn: Diese Story klingt wie aus dem Drehbuch eines Hollywood-Dramas. Kein Wunder also, dass Sky sich nicht nehmen lässt, das Drama rund um Jimi Blue in der erfolgreichen Sky-Dokusoap Diese Ochsenknechts gehörig auszuschlachten.

Der Bezahlsender hat nun angekündigt, dass im zweiten Teil der vierten Staffel intime Einblicke in den Skandal rund um Ochsenknechts Verhaftung gezeigt werden sollen. Jimi Blues Familie, aber auch er selbst werden sich von der Seele reden, wie es ihnen mit dem Drama geht:

Natascha, Cheyenne und Co. öffnen sich [...] und zeigen, wie sie mit der Situation zurecht kommen. Auch Jimi Blue stellt sich den Kameras mit seiner Perspektive und umfassenden Einblicke, wie es ihm ergangen ist.



So kannst du Jimi Blue bei Diese Ochsenknechts sehen

Die neuen Folgen von Diese Ochsenknechts werden ab Dienstag, dem 16. September, auf Sky und WOW zu sehen sein. Bei Sky One wird es die Show um 20:15 Uhr im linearen TV zu sehen geben. Wer lieber online einschaltet, kann die Folgen bei WOW streamen. Bisher sind 4 Staffeln der Doku-Soap erschienen, die neuen Folgen gehören zum zweiten Teil der 4. Staffel.