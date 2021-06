John Wick mit Schwein: Der nächste völlig bizarre Film mit Nicolas Cage kündigt sich im Trailer an

Nicolas Cage hat in den letzten Jahren einige Filme abgeliefert, die für Aufsehen gesorgt haben. Nun erhält er seinen eigenen John Wick, allerdings nicht mit einem Hund, sondern mit einem Schwein.

Im allerersten John Wick-Film wird der Hund von Keanu Reeves getötet. Dieses Ereignis ist der Auslöser für einen Rachefeldzug, der bis heute andauert. Mit seinem neusten Film wagt sich nun auch Nicolas Cage ins John Wick-Territorium vor. In Pig ist er bereit dafür, Grenzen zu überwinden, um sein geliebtes Trüffelschwein zurückzuerlangen.



Nicolas Cage auf den Spuren von John Wick

Die Geschichte erzählt von dem Trüffeljäger Rob (Cage), der sich für ein einsames Leben in der Wildnis entschieden hat. Lediglich das titelgebende Schwein leistet ihm Gesellschaft. Doch dann wird es von einer unbekannten Person entführt. Rob setzt alles daran, um den Entführer zu finden, und wird dabei mit den Dämonen seiner Vergangenheit konfrontiert.

Hier könnt ihr den Trailer zu Pig schauen:

Pig - Trailer (English) HD

Pig wirkt auf den ersten Blick deutlich ruhiger als die John Wick-Filme. Vereinzelt blitzen im Trailer aber ebenso Thriller-Elemente auf. Der Film scheint ein einziges Pulverfass zu sein, das nur darauf wartet, endlich in die Luft zu gehen. In dieser Hinsicht könnte sich Pig wunderbar hinter Mandy in Nicolas Cages Filmographie einreihen.

Inszeniert wurde der Film von Michael Sarnoski, der ebenfalls das Drehbuch schrieb. Sarnoski hat bisher als Regisseur, Drehbuchautor, Cutter, Produzent und Schauspieler an diversen Kurzfilmen und Serienprojekten gearbeitet. Pig könnte seinen großen Durchbruch markieren. Die Aufmerksamkeit ist ihm nach dem Trailer auf jeden Fall sicher.

Pig startet in den USA bereits am 16. Juli 2021 in den Kinos. Wann und wie der Film nach Deutschland kommt, steht noch nicht fest.

