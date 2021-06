Keanu Reeves bekommt in John Wick 4 große Action-Konkurrenz: Der komplette Cast im Überblick

In John Wick 4 wird Keanu Reeves wieder von einigen Stars und spannenden Namen unterstützt. Wir stellen euch die Besetzung der Fortsetzung im Überblick vor.

Mit bislang 3 Teilen hat sich die John Wick-Reihe zu einem der beliebtesten Action-Franchises der Gegenwart gemausert und den Star-Status von Keanu Reeves nochmal neu befeuert. 2022 wird der schlecht gelaunte Ex-Auftragskiller in John Wick 4 zurückkehren.

Auch wenn über die Handlung der Fortsetzung noch nichts bekannt ist, stehen schon ein paar Namen für den Cast von Teil 4 fest. Wir stellen euch die Besetzung von John Wick 4 im Überblick vor. Der Artikel wird regelmäßig mit neuen Cast-Infos aktualisiert.

Die Besetzung von John Wick 4 in der Übersicht

Zum Cast des kommenden Teils zählen bislang:

Schaut auch unser Video darüber, wie es in John Wick 4 weitergehen könnte:

So könnte es bei John Wick 4 weitergehen

Keanu Reeves hat in John Wick 4 eine persönliche Rechnung offen

Am Ende von John Wick 3 hat sich ein schwer verwundeter John Wick mit dem ebenfalls verletzten Unterweltboss Bowery King (Laurence Fishburne) für einen möglichen Rachefeldzug gegen die Hohe Kammer zusammengeschlossen. Hier dürfte die Story des vierten Teils dann anknüpfen.



Laurence Fishburne kehrt auch in John Wick 4 zurück

Da sich John am Ende von Teil 3 mit Bowery King zusammenschließt, wird Laurence Fishburne auch in der Fortsetzung wieder mitspielen. Im Interview sprach er auch über das neue "Herz" im Zentrum von John Wick 4.

© Concorde Laurence Fishburne in John Wick 2

Donnie Yen macht Keanu Reeves große Action-Konkurrenz im John Wick-Universum

Auch wenn über seine Rolle noch nichts bekannt ist, ist Donnie Yen eine fantastische Bereicherung für die John Wick-Reihe. Mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung als Schauspieler, Stuntman und Actionchoreograph in Hong Kong-Filmen oder der Ip Man-Reihe ist er der bisher vielversprechendste Actionstar des Franchise.

© Disney Donnie Yen in Rogue One: A Star Wars Story

Shamier Anderson wird durch John Wick 4 sicher noch bekannter

Bisher ist der kanadische Schauspieler Shamier Anderson noch kein extrem bekannter Star. Durch seinen Auftritt in der John Wick-Fortsetzung dürfte sich das aber bestimmt ändern.

© Netflix Shamier Anderson in Awake

Mit Rina Sawayama gibt eine Popsängerin in John Wick 4 ihr Schauspieldebüt

In dem kommenden Teil wird Popstar und Model Rina Sawayama ihr Schauspieldebüt geben. Die 30-Jährige schuf 2020 mit ihrem ersten Studioalbum Sawayama, das bei Guardian, Consequences of Sound und NME in den Listen der besten Alben des Jahres zu finden war, einen Hype um ihre Musik. Zu ihrer Rolle in John Wick 4 ist noch nichts bekannt.

Bill Skarsgård jagt Keanu Reeves in John Wick 4 vielleicht einen Schrecken ein

Viele kennen Bill Skarsgård wahrscheinlich hauptsächlich als gruseligen Horror-Clown Pennywise aus den neuen Es-Verfilmungen.

© Warner Bros. Bill Skarsgård als Pennywise

Noch ist nicht bekannt, ob er sich für seine Rolle in John Wick 4 auch wieder auf sein furchterregendes Talent verlassen wird.

