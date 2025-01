John Wick-Star will nächsten Film der Action-Saga selbst drehen: "Ich werde mein Bestes geben"

Das John Wick-Action-Universum ist noch lange nicht fertig. Unter anderem ist ein Spin-off im Gespräch, für das einer der Stars selbst auf dem Regiestuhl Platz nehmen könnte.

Fans der Action-Reihe John Wick mit Keanu Reeves haben noch einiges vor sich. Neben John Wick: Kapitel 5 und From the World of John Wick: Ballerina ist unter anderem ein Spin-off über den blinden Auftragskiller Caine im Gespräch. Für dieses könnte Darsteller Donnie Yen sogar höchstpersönlich die Inszenierung übernehmen. Es wäre sein Regie-Debüt.

John Wick-Ableger über Caine: Führt Donnie Yen höchstpersönlich Regie?

Einen möglichen Caine-Film und seine potenzielle Regie-Beteiligung teaste Yen jüngst im Gespräch mit Collider . Dort sagte er seinem Gesprächspartner Steve Weintraub folgendes:

Ich glaube, sowohl die Fans als auch das Studio wollen, dass es passiert, wir werden sehen. Ich weiß es nicht, Steve. Ich kann dir nur so viel sagen. Aber ja, wir sind im Gespräch und reden intim darüber. Wir werden sehen, was daraus wird.

Donnie Yen, den man auch aus den Ip Man-Actionfilmen kennt, spielte seinen außergewöhnlichen Killer in John Wick: Kapitel 4. Zuletzt übernahm er die Hauptrolle im Hongkong-Action-Thriller The Prosecutor.

Was seinen potenziellen Wick-Ableger angeht, fühlt er schon jetzt eine Menge Verantwortung:

Gleichzeitig trage ich aber auch die Verantwortung und den Druck, das Franchise nicht ruinieren zu wollen. Ich werde mein Bestes geben, um dem Franchise selbst etwas Frisches zu verleihen. Ich möchte die Erwartungen der Fans nicht schmälern.

Offiziell abgesegnet ist das Action-Projekt noch nicht.

