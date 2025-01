Squid Game: Netflix' kontroverse 2. Staffel macht mehr richtig als falsch

Ist Staffel 2 von Netflix' Squid Game ein voller Erfolg oder doch eher eine Enttäuschung? Wir nehmen die Serien-Fortsetzung im Detail unter die Lupe und blicken auch auf Staffel 3.

Nach drei Jahren Pause geht mit Squid Game Staffel 2 die meistgesehene Netflix-Serie aller Zeiten weiter. Die Aufrufzahlen des Streamers sprechen jetzt schon von einer erfolgreichen Rückkehr, doch beim Publikum kommt die neue Season, insbesondere wegen ihres offenen Endes, gespalten an.

Wir diskutieren – mit Spoilern – im Squid Game-Podcast die Handlungsentwicklungen in Staffel 2, neue Lieblingsfiguren und die veränderten Spiele. Außerdem spekulieren wir, was all das für Staffel 3 bedeutet.

Podcast zu Squid Game: Knüpft Staffel 2 gekonnt an den Erfolg an?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nachdem Gi-hun (Jung-Jae Lee) die tödlichen Tintenfisch-Spiele in Staffel 1 gewonnen hat, nutzt er sein Preisgeld in Staffel 2 für den Versuch, das Squid Game ein für alle Mal zu beenden. Das gestaltet sich allerdings schwieriger als erwartet und so bleibt ihm nach drei Jahren nur die Chance, erneut als Spieler Nummer 456 anzutreten, um das perfide Menschenexperiment vielleicht von innen heraus zu stoppen.



Wir schauen uns im Podcast an, wie Squid Game in Staffel 2 an den vorangegangenen Erfolg anschließt und welche Änderungen der Serie einen neuen Dreh geben. Wo liegen die Highlights und Tiefpunkte der neuen Season? Das aktive Mitwirken des Frontmannes (Byung-hun Lee) bringt ebenso Spannung wie die Spaltung in zwei Lager (X/O).

Nach unserer Diskussion des kontroversen Cliffhanger-Endes schauen wir zudem voraus auf die noch dieses Jahr startende 3. Staffel Squid Game, die ein mögliches Startdatum im Sommer 2025 hat. Die männliche Killer-Puppe im Abspann verheißt nichts Gutes, verblüffende Figuren-Theorien kursieren und auch Gi-huns Charakterentwicklung könnte noch einige Überraschungen bereithalten. Selbst wenn Season 3 die Serie abschließen soll, sind weitere Spin-offs danach möglich ... auch wenn Leonardo Di Caprios Gastauftritt unwahrscheinlich bleibt.

Timecodes zum Squid Game-Podcast:

00:04:19 - Der Netflix-Erfolg von Staffel 1

00:13:52 - Staffel 2: Inhalt und Änderungen (Spoiler)

00:38:08 - Staffel 2: Highlights und Tiefpunkte (Figuren, Spiele, Ende)

01:06:34 - Fazit & Staffel 3-Ausblick

Streamgestöber: Dein Moviepilot-Podcast zu den besten Serien und Filmen im Stream

Wenn euch die Streamgestöber-Folge gefällt, könnt ihr uns einfach bei Spotify und der Podcast-App eures Vertrauens abonnieren. Ganz besonders freuen wir uns über eure Bewertung und einen Kommentar bei Apple Podcasts oder Spotify.

Streamgestöber, der Podcast von Moviepilot, wird gesponsert von Magenta TV, inhaltlich ändert sich für euch dadurch aber nichts. Magenta TV ist das TV- und Streaming-Angebot der Telekom, welches Fernsehen in HD-Qualität und Streaming auf einer Plattform bündelt. Hier könnt ihr das gesamte Entertainment-Programm über eine Benutzeroberfläche komfortabel nutzen.

Serien-Highlight bei Magenta TV im Januar: Mayfair Witches

Mayfair Witches - S02 Trailer (Deutsche UT) HD

Mit dabei: Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, RTL+, Apple TV+, Paramount+, WOW, DAZN, Mediatheken sowie Magenta TV+ mit einer einzigartigen Auswahl an Originals und Exclusives und vielen internationalen Top-Serien und -Filmen. Zu den exklusiven Deutschlandpremieren gehören zum Beispiel die drei neuen Spin-offs aus dem The Walking Dead-Universum – Dead City, Daryl Dixon und The Ones Who Live – sowie die 5. Staffel der Erfolgsserie Fargo oder die Familiensaga Hotel Portofino – das Downton Abbey an der italienischen Riviera.

Magenta TV gibt's auch unabhängig vom Internetanbieter als TV-App, -Stick oder -Box, in Verbindung mit Streamingdiensten zum attraktiven Vorteilspreis – flexibel monatlich kündbar. Alle weiteren Infos zu Magenta TV findet ihr hier .

Feedback und Streaming-Tipps für unseren Podcast könnt ihr gerne an podcast@moviepilot.de schicken. Oder schickt uns gleich eine kleine Sprachnachricht per Mail, mit der ihr Teil einer der nächsten Folgen werden könnt.