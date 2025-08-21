Johnny Depp reicht nicht: Fluch der Karibik-Star verrät, was die nächste Fortsetzung unbedingt braucht

Seit kurzem gibt es wieder Gespräche über eine mögliche Johnny Depp-Rückkehr für einen weiteren Fluch der Karibik-Film. Jetzt hat Orlando Bloom als Originalstar über wichtige Bedingungen gesprochen.

Seit Jahren gibt es immer wieder verschiedene Meldungen rund um einen neuen Fluch der Karibik-Film. Am konkretesten waren zuletzt Infos, dass Teil 6 eine Art Reboot wird, die das Abenteuer-Franchise neu ausrichten soll. Fans fragen sich natürlich trotzdem am meisten, ob Johnny Depp als Jack Sparrow zurückkehren kann. Produzent Jerry Bruckheimer äußerte sich zuletzt optimistisch darüber.

Jetzt hat sich auch Fluch der Karibik-Originalstar Orlando Bloom über die Zukunft des Pirates of the Caribbean-Franchise geäußert. Für ihn sind vor allem zwei Bedingungen für den Erfolg entscheidend.

Orland Bloom will Rückkehr aller Original-Stars für neuen Fluch der Karibik-Film

Der letzte Teil der Reihe liegt bereits acht Jahre zurück. Laut Entertainment Weekly hat Orlando Bloom aka Will Turner im Rahmen der Fan Expo in Chicago darüber gesprochen, was ein sechster Fluch der Karibik-Film mit sich bringen muss:

Alles hängt von der Schreibe ab, oder? Alles steht auf dem Papier und ich denke, es gibt definitiv einen Weg, etwas zu erschaffen. Ich persönlich würde mich freuen, alle wiederzusehen. Ich denke, der Weg zum Erfolg ist, alle wiederzubekommen. Wenn sie können und wenn alle zurückkommen wollen.

Neben einem passenden Drehbuch hält der Star also die Rückkehr der drei Originalstars inklusive sich selbst für besonders wichtig. Seine Argumentation ist nachvollziehbar, gerade mit Blick auf den Hype rund um Legacy-Sequels aus den letzten Jahren, die neue Wege beschreiten und trotzdem die wichtigsten Gesichter der Anfänge zurückholen.

Bloom scheint definitiv offen für eine Pirates of the Caribbean-Rückkehr zu sein, aber wie es bei Johnny Depp und Elizabeth Swann-Darstellerin Keira Knightley aussieht, bleibt weiter offen.

Wann kommt Fluch der Karibik 6?

Von einem konkreten Start eines neuen Fluch der Karibik-Films sind wir weit entfernt. Anscheinend wird gerade immer noch an einer passenden Story für den nächsten Teil gearbeitet. Vor 2026 passiert wohl nichts Entscheidendes mehr, weshalb wir nicht vor 2027 oder sogar erst 2028 mit einem Release rechnen.