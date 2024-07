Joker und Harley Quinn ab sofort mit eigener Serie bei Amazon: So habt ihr die DC-Figuren noch nie gesehen

Bevor Lady Gaga und Joaquin Phoenix in wenigen Monaten als Harley Quinn und Joker im Kino zu sehen sind, bekommt ihr die DC-Figuren schon jetzt in einem völlig abgedrehten Anime zu sehen.

Während der Joker und Harley Quinn im kommenden Herbst in Joker 2: Folie à deux die große Leinwand unsicher machen, könnt ihr das perfide Schreckensduo aus Gotham City schon jetzt in einem völlig ungewohnten Setting für die DC-Figuren erleben. Die neue Serie Suicide Squad Isekai, die seit Kurzen bei Amazon streamt, schickt Comic-Schurk:innen in ein blutig-brutales Fantasy-Abenteuer.

Suicide Squad Isekai schickt Harley Quinn in eine Fantasy-Welt

DC und Anime sind keine völlig neue Kombination. So verfrachteten bereits die Animationsfilme Batman: Gotham Knight und Batman Ninja populäre Comic-Figuren in das japanische Medium. Doch Suicide Squad Isekai ist nun die erste waschechte DC-Anime-Serie, die mit absolut wahnsinnigen Ideen auftrumpft.

Schaut hier den Trailer zu Suicide Squad Isekai:

Suicide Squad Isekai - S01 Trailer 2 (English Subs) HD

Die Grundprämisse klingt erstmal vertraut: Der Joker sorgt in Gotham für Angst und Schrecken und seine Partnerin Harley Quinn landet im Gefängnis, wo sie einige Zeit später von Amanda Waller aufgesucht wird. Für A.R.G.U.S. soll sie sich einem Schurkenteam anschließen, das eine besonders waghalsige Mission zu bestreiten hat. Im Gegensatz zur Live-Action-Version Suicide Squad nimmt diese Geschichte aber eine bizarre Wendung.

Die Mission führt Harley Quinn, Deadshot, Clayface, Peacemaker und King Shark durch ein mysteriöses Portal in eine Fantasy-Welt voller Magie, Orks und Drachen. Der Königin Aldora kommen die kampferprobten Fremdlinge gerade recht, da sich ihr Reich im Krieg befindet. Weitere DC-Charaktere lassen auch nicht lange auf sich warten, denn Harley Quinn und Co. sind nicht der erste Suicide Squad, der hierhin geschickt wurde.

Wann und wo kann ich Suicide Squad Isekai streamen?

Hinter Suicide Squad Isekai steckt die renommierte Anime-Schmiede Wit Studio, die bereits Serien-Hits wie Attack on Titan und Spy x Family produzierte. In Deutschland läuft die Anime-Serie seit dem 6. Juli 2024 beim Amazon-Channel Aniverse *. Diesen können Abonnent:innen mit einer Amazon Prime-Mitgliedschaft für 6,99€ im Monat zusätzlich buchen.

Die erste Staffel von Suicide Squad Isekai umfasst insgesamt zehn Episoden. Jeden Samstag erscheint eine neue Folge bei Aniverse. Ab dem 7. September 2024 könnt ihr die Anime-Serie komplett schauen.

