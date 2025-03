Joko und Klaas' Ein sehr gutes Quiz sorgt für Begeisterung: Aber ein Teil der Show stößt bei Fans auf Kritik

Am Samstag lief Ein sehr gutes Quiz auf ProSieben. Dort setzten Joko und Klaas eine Show aus ihrem letztjährigen 24-Stunden-Programm um – und die Fans waren begeistert.

Am Samstag, den 22. März, wurde ein lang erwartetes Showkonzept von Joko und Klaas umgesetzt: Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme). An einem bis zum Startzeitpunkt unbekannten Ort kamen die beiden Entertainer zusammen, um bei einem Quiz 100.000 Euro loszuwerden. Die Resonanz auf die Show war riesig – wenn auch nicht ohne Kritik.

Joko und Klaas trafen sich an einem Autohof

Zu Beginn der Show war dann auch klar, wo das erste von vier Quizspielen stattfinden würde: Auf einem Autohof in Bad Rappenau Nord. Dort stellten Joko und Klaas erst einmal die Location vor, erklärten die Regeln und dann ging es auch schon los.

Die Regeln von Ein sehr gutes Quiz sind auf dem Papier ziemlich einfach: In der Show müssen 25 Fragen beantwortet werden und wer die letzte Frage richtig beantwortet (nicht alle hintereinander), der oder die gewinnt die 100.000 Euro. Am Ende hat es Alina geschafft, das Geld zu gewinnen, obwohl sie erst bei der letzten Frage als Kandidatin vor dem Pult stand.

Weitere TV-News:

Fans sind begeistert von der neuen Show – nur das Regelwerk steht in Kritik

Die erste Episode kam bei den Fans sehr gut an. Den meisten gefiel die Atmosphäre, das Konzept und auch die Spontanität in der Arena. "Wie soll ich jemals ohne diese Sendung auskommen? Ich lieb' das alles viel zu sehr", schreibt eine Nutzerin auf Instagram. Eine andere ergänzt: "Was für eine geile Show. Wieder Fernsehgeschichte geschrieben."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Viele Fans freuten sich auch für die Gewinnerin Alina, auch wenn es ein wenig Kritik gab. Alina als Gewinnerin wurde nicht kritisiert, sondern der Umstand, dass jemand kurz vor knapp die 100.000 Euro jemandem wegschnappen konnte. So schreibt ein User auf Instagram, was sich wohl viele Zuschauer:innen dachten:

Es ist das Spiel, es sind die Regeln, dennoch fühlt man doch auch ein bisschen mit den Leuten, die lange da oben standen und viel riskiert haben...



Damit spielt der Kommentar auf Moritz an, der die halbe Show am Kandidatenpult stand und dann bei der letzten Frage die falsche Antwort gab und somit komplett leer ausging. Dass Alina nur eine Frage richtig beantworten musste, um 100.000 Euro zu gewinnen, hinterließ bei vielen Fans zumindest einen bitteren Beigeschmack.

So geht es jetzt mit Ein sehr gutes Quiz weiter

Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme) läuft aktuell jeden Samstag um 20.15 Uhr auf ProSieben und Joyn. Die Sendung ist live und findet jedes Mal an einem anderen Ort statt.