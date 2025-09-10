Joko Winterscheidt hat jahrelang unter falschem Namen gelebt: Das steckt hinter dem Streich

Joko Winterscheidt ist zusammen mit Klaas Heufer-Umlauf wohl einer der bekanntesten TV-Persönlichkeiten Deutschlands. Tatsächlich hat er einmal das gesamte Land mit einem falschen Namen getäuscht.

Dass Joko und Klaas gerne mal ihr ganzes Publikum hinters Licht führen, ist keine Seltenheit. Doch Joko legte sich vor langer Zeit einen erfundenen Namen zu, mit dem er sogar Wikipedia täuschte. Hier findet ihr die ganze Geschichte.



Joachim Cornelius: Joko verriet anscheinend Zweitnamen

Vor zehn Jahren war Joko Winterscheidt noch mit einem anderen Vornamen bekannt: Cornelius. Er erzählte nämlich in einer Ausgabe von Circus HalliGalli, dass sein Zweitname Cornelius sei. Da die Geschichte in einen Beitrag zur damaligen Berlinale eingebunden war, ging man davon aus, dass Joko hier die Wahrheit sagte.



So hieß Joko jahrelang Joachim Cornelius Winterscheidt – selbst Wikipedia schrieb es auf seiner Seite. Am 22. Mai 2016 stellte der Entertainer in der WDR-Show Zimmer frei klar, dass sein Zweitname völlig erfunden sei.



"Das war unser größter Coup": Joko klärt Jahre später die TV-Welt auf

In Zimmer frei erzählte Joko Götz Alsmann und Christine Westermann, wie es zu diesem jahrelangen Prank gekommen ist. Er verrät:



Den Namen gibt es nicht. Das haben wir irgendwann mal im Rahmen der Sendung erfunden.

So erstreckte sich ein einfacher Witz über Jahre hinweg. Er erzählte auch, dass er selbst Post unter dem falschen Namen Joachim C. Winterscheidt bekommen habe. "Das war unser größter Coup", so Joko im damaligen Gespräch.



Er selbst habe nicht daran geglaubt, dass sein kleiner Witz sich so lange halten würde. "Der Plan war perfide, aber er hat funktioniert", so der Entertainer. Im Nachhinein wurde auch alles wieder zurück geändert – auch auf Wikipedia steht bis heute Joachim "Joko" Winterscheidt.

Wo Joko Winterscheidt aktuell zu sehen ist

Joko ist aktuell nicht im Fernsehen zu sehen, aber seine Shows gehen bald weiter. Für Ein sehr gutes Quiz und Das Duell um die Welt wurde eine neue Staffel für den Herbst angesetzt. Auch Wer stiehlt mir die Show? wird bald weitergehen – der Cast ist immerhin schon bekannt.

