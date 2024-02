Kabelloses Gaming-Headset mit Surround-Sound und schier endloser Akkulaufzeit unfassbar günstig im Angebot

Ihr seid mitten im Meeting oder einem hitzigen Onlinegefecht und der Akku eures kabellosen Headsets geht plötzlich leer? Mit dem HyperX Cloud III Wireless passiert euch das so gut wie nicht mehr, denn der Akku hält gigantische 120 (!) Stunden.

Egal ob Gaming oder Home Office, das HyperX Cloud III Wireless macht in allen Disziplinen eine gute Figur. Durch sein schlicht-elegantes Design könnt ihr es auch im Büro tragen, ohne eine Kirmesdisco auf dem Kopf zu veranstalten. Gleichzeitig ist es auch unter anspruchsvollen Zocker:innen beliebt, vor allem in der E-Sport-Szene. Kein Wunder, denn der starke Akku und das gute Mikrofon und die geringe Verzögerung machen das HyperX Cloud III Wireless auch für professionelle Einsätze tauglich.

Im Rahmen der Unfassparwochen bei Coolblue bekommt ihr es jetzt besonders günstig. Ihr spart 55 Euro im Angebot. Ihr könnt es am PC oder eurer Spielekonsole (PC, PS5 und PS4) nutzen.

HyperX Cloud III Wirelesse richtig günstig Deal Zu Coolblue

Monster-Akku und Surround-Sound: Das HyperX Cloud III Wireless

– seit ich ein kabelloses Headset im Einsatz habe, muss ich mir keine Gedanken über Stolperfallen machen und kann mich frei in der Wohnung bewegen, während ich mit Kolleg- oder Freundin:innen spreche. Was mich aber bei meinem Headset gewaltig stört, ist der schwache Akku, dem nach wenigen Stunden die Puste ausgeht. Meistens passiert das im falschen Moment. Dieses Problem werdet ihr mit dem Cloud III nur noch extrem selten haben, denn das Headset hältdurch.

Ein anderes nerviges Headset-Problem: Eure Headset-Marke hat am falschen Ende gespart und das Mikrofon klingt dumpf, blechern oder unverständlich. Auch darüber müsst ihr euch beim HyperX keine Sorgen machen. Die englischsprachige Testseite RTINGS.com stuft die Aufnahmequalität mit sehr soliden 7.4 von 10 Punkten ein. Eure Stimme wird klar und deutlich an eure Kolleg:innen oder Teammates übertragen. Natürlich könnt ihr die Qualität mit einem externen Mikrofon, wie dem Rode NT-USB *, nochmal deutlich steigern, allerdings kostet das Platz und Geld.

Beliebt ist das HyperX Cloud III auch bei Gamer:innen, denn der virtuelle Surround Sound mit DTS Spatial Audio lässt euch eure Gegner:innen präzise orten. Per grafischem Equalizer könnt ihr den Sound weiter an eure Bedürfnisse anpassen – allerdings nur am PC. Leider gibt es Schwächen bei der Klangbühne und der Basswiedergabe, dafür ist der Sound erfreulich neutral. Klang ist wie so oft eben auch ein Stück weit Geschmackssache.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.