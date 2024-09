Kampf der Realitystars-Schock: Cathy Hummels ist als Moderatorin raus

Cathy Hummels ist seit Jahren das Gesicht von Kampf der Realitystars. Damit ist jetzt Schluss, wie der Sender verrät. Alle Infos zum überraschenden Ende gibt es hier.

Jahrelang war sie die Moderatorin bei Kampf der Realitystars: Ex-Spielerfrau und Influencerin Cathy Hummels. Jetzt hat RTL2 eine überraschende Entscheidung getroffen, die die Show in ihren Grundfesten erschüttert: Cathy Hummels wird nicht mehr durch die Show führen. Was Hummels dazu zu sagen hat, erfahrt ihr hier.

Anhaltende Kritik: Cathy Hummels kam im TV nicht gut an

Kampf der Realitystars ist eins der beliebtesten Formate im Trash-TV. Die Show glänzte stets mit einem herausragenden Cast, der jedes Jahr aufs Neue für Drama pur sorgte. Eine stand jedoch immer wieder in der Kritik: Moderatorin Cathy Hummels. Seit Beginn der Show war sie das Gesicht des Formats, doch so wirklich beliebt war sie nie. Die Ex-Spielerfrau wirkte neben den toughen Realitystars stets kleinlaut und zurückhaltend - ihre Art war aufregend wie der tägliche Wetterbericht. Dass Cathy Hummels in den letzten Monaten immer wieder mit kleineren oder größeren Skandalen durch die Klatschpresse spukt, hat ihre Beliebtheit nicht gerade gesteigert. Seit Jahren lautet der Vorwurf gleich: Cathy Hummels habe sich durch ihren berühmten Ex ins Rampenlicht geschummelt und könne die große Erwartungshaltung nicht erfüllen. Blickt man auf toughe Moderatorinnen wie Sophia Thomalla, wirkt Hummels stets wie ein Schulkind. Eine Todsünde für ein krawalliges Format wie Kampf der Realitystars.

Cathy Hummels ist raus: Das sagt sie zu ihrem Ende bei Kampf der Realitystars

Viele Fans dürften dankbar sein: Wie RTL2 gegenüber DWDL bestätigt, wird Cathy Hummels bei der nächsten Staffel Kampf der Realitystars nicht mehr dabei sein. Laut Hummels gäbe es private Gründe für den Ausstieg. Als Mama könne sie ihren jungen Sohn nicht während der Schulzeit alleinlassen:

Mein Sohn war jedes Jahr mit in Thailand, nur einmal während Corona nicht – und diese Trennung hat mir fast das Herz gebrochen. Jetzt, wo er sein erstes richtiges Schuljahr beginnt, möchte ich als Mama an seiner Seite sein, mit ihm Hausaufgaben machen, ihn auf Tests vorbereiten, einfach für ihn da sein.

RTL2 äußert sich zum Karriere-Ende von Cathy Hummels: Das hat der Sender zu sagen

Böses Blut scheint es bei RTL2 nicht zu geben. Der Sender wünsche Cathy Hummels alles Gute. Programmdirektor Malte Kruber findet positive Worte für die junge Mutter: "Ich wünsche Cathy viel Glück und Erfolg bei allem, was sie anpackt. Privat wie beruflich. Und vielleicht führen ihre Wege ja auch wieder mal zu RTLzwei."

Wer weiß: Vielleicht kehrt Hummels zu einem späteren Zeitpunkt in die Show zurück. Nach der anhaltenden Kritik an ihren Moderationsfähigkeiten dürfte das eher fraglich sein.