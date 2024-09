Kaulitz-Zwillinge nach nur einer Folge abgesetzt: Neue ProSieben-Show floppt sogar bei Fans

Diese neue ProSieben-Show mit Bill und Tom Kaulitz sollte der nächste große Hit im TV werden. Der Plan ging nach hinten los: Nach nur einer Folge ist der Spaß vorbei. Wir haben alle Infos.

Bill und Tom Kaulitz sind absolute Megastars in Deutschland. Als Tokio-Hotel-Musiker wurden sie berühmt - in den letzten Jahren sind sie immer wieder als gerngesehene Promigäste im TV zu sehen. Eine neue ProSieben-Show sollte ihr nächster großer Hit werden - doch leider floppte das Projekt schon an Tag 1. Der Grund: Die Show richtet sich an Kinder, lief aber zur völlig falschen Uhrzeit. Wir haben die ganze Story.

Neue ProSieben Show floppt total: Nach einer Folge ist Schluss

Dieses Ende kam überraschend schnell: Erst am Dienstagabend, dem 17.09., ging ProSiebens neue Show an den Start: Die Superduper Show versprach Vergnügen für die ganze Familie. Außerdem lockte sie mit absoluten Megastars: Die Tokio-Hotel-Lieblinge Bill und Tom Kaulitz waren die prominenten Gesichter des Formats. Wie DWDL jedoch berichtet, sei die Show trotz Starpower beim TV-Publikum gefloppt. Die Superduper Show habe sich zum großen Auftakt nur 5,7 Prozent Marktanteil sichern können - ein katastrophaler Wert für eine abendfüllende Show in der Primetime. Prompt hagelt es Konsequenzen von ProSieben - die Show wird nach nur einer Folge abgesetzt. So happy wirkten die Zwillinge noch bei der Promo:

ProSieben-Pressesprecher Christoph Körfer spricht gegenüber DWDL offen über den Misserfolg des neuen Kaulitz-Projekts: "Die Superduper Show hat am Dienstagabend ihr Publikum leider nicht gefunden. Deshalb nehmen wir die Show aus dem Programm." Allerdings habe der Sender die Hoffnung nicht komplett aufgegeben: "Wir glauben allerdings nach wie vor an das Potential der Show und bringen sie 2025 auf einem Sendeplatz zurück, der es Familien einfacher macht, die Show zu verfolgen." Die freigewordene Programmlücke wird durch Filme gestopft - welche genau, bleibt abzuwarten.

Trotz Kaulitz-Starpower: Fans fühlen sich wie im falschen Film

Die Superduper Show wirkte wie eine typische Spielshow fürs Kinderfernsehen - vermischt mit einer kleinen Prise Hollywood-Glamour. Doch warum läuft eine Show, die sich vor allem an Kinder zu richten scheint, unter der Woche in der Primetime? Wenn Bill und Tom Kaulitz im TV mit den Showideen von Kindern konfrontiert werden, dann fühlen sich viele an SuperRTL und KIKA erinnert - Unterhaltung für Erwachsene sieht anders auch.

Unter einem Promo-Post von ProSieben lassen Fans ihren Ärger raus. Sie hätten nur wegen der Kaulitz-Zwillinge eingeschaltet, doch selbst die Musikstars hätten die langweilige Show nicht retten können. Eine Userin schreibt sich ihren Ärger von der Seele: "Bin mittlerweile riesen Fan der beiden, aber die Show ist echt zum Einschlafen... langweiliger gehts nicht, wer will Shows von Kindern sehen?"

Eine Nutzerin musste sogar abschalten: "Also ihr seid schon süß. ABER ... die Sendung ist einfach nur ... Ich habe umgeschaltet." Besonders der Aspekt, dass es primär um Kinder ging, fanden viele TV-Zuschauer störend: "Nichts gegen die Kinder, aber die Shows waren echt nicht der Knaller gewesen. Teilweise echt langweilig und von Spannung auch keine Spur." Autsch, selbst die Kaulitz-Zwillinge greifen mal daneben.