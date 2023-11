Kaum jemand hat es bemerkt: Vom heimlichen Star des neuen Marvel-Blockbusters existieren gleich Versionen

In The Marvels kehrt auch der heimliche Star aus Captain Marvel zurück. Im Moviepilot-Interview hat Regisseurin Nia DaCosta verraten, warum diese wichtige Rolle neu besetzt wurde.

Carol Danvers, Kamala Kahn und Monica Rambeau in einem Film! The Marvels mangelt es nicht an namhaften Superheldinnen. Bei all den großen Namen darf aber eine kleine Figur nicht vergessen werden: Goose. 2019 lieferte die Katze im Zuge von Captain Marvel ihr Debüt im Marvel Cinematic Universe ab. Jetzt ist sie zurück.

Wie sich damals herausstellte, handelt es sich bei Goose um keine gewöhnliche Katze. In Wahrheit haben wir es mit einem Alien zu tun, das der Spezies der Flerken angehört. Flerken sehen aus wie Katzen, können mit ihren Monster-Tentakeln aber ganze Menschen verschlingen. Und das macht Goose in The Marvels gleich mehrmals.

Der heimliche Star von The Marvels: Goose musste neu besetzt werden und das ist der Grund

Goose ist der heimliche Star des Films. Was jedoch die wenigsten wissen: Tatsächlich sehen wir nicht dieselbe Katze wie in Captain Marvel. Goose wurde neu besetzt und wird jetzt von zwei verschiedenen Filmtieren gespielt. An die Stelle von Reggie treten nun Tango und Nemo, um Goose vor laufender Kamera zum Leben zu erwecken.

Disney Der putzige, aber auch sehr hungrige Flerken Goose in The Marvels

Warum war das Recasting notwendig? Im Interview mit Moviepilot hat uns Regisseurin Nia DaCosta verraten, dass der Wechsel des Produktionsorts der ausschlaggebende Grund für die Neubesetzung von Goose war. Der erste Captain Marvel wurde in den USA gedreht. The Marvels verlagerte die Produktion nach Großbritannien.

Man kann nicht so leicht die ganze Zeit mit Katzen international reisen, das ist logistisch sehr schwer. Also haben wir zwei neue Katzen gefunden, die Goose im Film verkörpern. Sie heißen Tango und Nemo und sind wundervoll!

Goose in The Marvels: Neben den Katzen Tango und Nemo kommen auch digitale Doubles zum Einsatz

Gefunden und trainiert wurden Tango und Nemo von Jo Vaughan, die sich bei The Marvels um den Einsatz und das Wohlergeben der Tiere kümmerte. Bei aufwendigeren Action-Szenen musste DaCosta allerdings auf digitale Doubles zurückgreifen.

In vielen Szenen, in denen Goose auftaucht, verschlingt er mit seinen Tentakeln ganze Menschen. Da Katzen das in unserer Welt noch nicht können, mussten wir oft auf digitale Doubles zurückgreifen. Im fertigen Film siehst du also eine Mischung aus den echten Tieren und ihren digitalen Ebenbildern.

Was den Dreh außerdem verkomplizierte: Brie Larson hat eine Katzenallergie. Schon bei den Dreharbeiten zu The Marvels war das eine besondere Herausforderung in den Szenen mit Goose. Die Lösung: Statt Larson kommt ein Double zum Einsatz, das einen grünen Anzug trägt, sodass Larson später digital eingefügt werden kann.

The Marvels läuft seit dem 8. November 2023 in den deutschen Kinos.

