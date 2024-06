Kaum jemand kennt die beste Serie mit Bridgerton-Star Nicola Coughlan, obwohl sie seit 5 Jahren bei Netflix streamt

Wer noch nicht genug von Bridgerton-Star Nicola Coughlan hat, sollte sich das Netflix-Programm etwas genauer anschauen. Dort versteckt sich ein großartiges Serien-Highlight mit der Schauspielerin.

In Bridgerton Staffel 3 ist Penelope Featherington endlich zur Hauptfigur erwachsen – und mit ihr tritt Nicola Coughlan ins Scheinwerferlicht der Hit-Serie. Hinter der irischen Schauspielerin versteckt sich ein vielseitiges Talent, das sie bereits in einer anderen Serie unter Beweis stellen konnte, die aktuell mit 3 Staffeln auf Netflix streamt. Die Rede ist von Derry Girls.

Derry Girls mit Bridgerton-Star Nicola Coughlan bei Netflix: Coming of Age-Chaos in der nordirischen Provinz

Derry Girls dreht sich um eine Gruppe Freund:innen in der nordirischen katholisch geprägten Kleinstadt Derry der 1990er Jahre. Die Derry-gebürtigen Erin (Saoirse-Monica Jackson), Clare (Nicola Coughlan), Orla (Louisa Harland) und Michelle (Jamie-Lee O'Donell) sowie Michelles zugezogener englischer Cousin James (Dylan Llewellyn), manövrieren sich dort durch den Schul- und Freizeitalltag ihrer Jugend.

Channel 4 Die Derry Girls um Nicola Coughlan

Dabei bringen sie sich regelmäßig in unangenehme und absurde Situationen mit ihren Mitschüler:innen, dem Lehrkörper um Schuldirektorin Schwester George Michael (Siobhan McSweeney) und ihren jeweiligen Familien und träumen davon, eines Tages ihrer Provinz zu entwachsen.

Derry Girls strotzt vor skurriler Figuren und absurd-großartigem Humor

Was Derry Girls ausmacht, sind einerseits die skurrilen Figuren um die titelgebende Freund:innengruppe, die großartig gespielt von Nicola Coughlan, Saoirse-Monica Jackson und Co. in der Serie zum Leben erweckt werden. Andererseits besticht die irische Serie durch ihren ganz spezifischen und trockenen Humor, der von Situationskomik über clever konstruierte Drehbuchzeilen von Serienschöpferin und Autorin Lisa McGee reicht.

Und dieser kommt dem Cast so mühelos und authentisch über die Lippen, dass man gar nicht anders kann, als regelmäßig in hysterisches Gelächter auszubrechen und die Derry Girls mit ihren doch allzu weltlichen und verständlichen Teenie-Problemen ins Herz zu schließen. So gut und innovativ war Comedy seit Fleabag nicht mehr.

Nicht umsonst hält die Serie bei der Moviepilot-Community eine Wertung von 7,9/10 Punkten – und lässt Bridgerton (6,6/10 Punkte) damit weit hinter sich. Bei Rotten Tomatoes kommt Derry Girls sogar auf einen unglaublichen Kritiker:innen-Score von 99 Prozent gegen eine Publikumswertung von 94 Prozent.

Statt Bridgerton: Wo könnt ihr Derry Girls schauen?

Die 1. Staffel von Derry Girls feierte 2018 ihre Premiere auf dem britischen Sender Channel 4 und ging dort 2022 mit einer 3. Staffel zu Ende. Die komplette Serie findet ihr hierzulande im Streaming-Abo bei Netflix.