"Kein gutes Casting": Robert Downey Jr.s Doom-Enthüllung spaltet Marvel-Fans und Gwyneth Patrow ist komplett verwirrt

Robert Downey Jr. kehrt ins MCU zurück und tauscht den Iron Man-Anzug für eine Rolle als Bösewicht ein. Bei Marvel-Fans sorgte die Nachricht für Jubel ‒ jedoch nicht bei allen.

Lange wurde eine mögliche Rückkehr von Robert Downey Jr. ins Marvel Cinematic Universe diskutiert, nun ist es endlich offiziell: Der Oppenheimer-Star wird auch im kommenden Avengers-Film zu sehen sein. Statt jedoch als Iron Man von den Toten aufzuerstehen und sich noch einmal den eisernen Anzug überzustreifen, dürfen wir Downey Jr. stattdessen als einen der bekanntesten Marvel-Schurken überhaupt erwarten.

Wie am Wochenende auf der Comic-Con in San Diego enthüllt wurde, wird der Oscarpreisträger als Doctor Doom den passend neu betitelten Avengers 5: Doomsday unsicher machen. Nachdem das Enthüllungs-Video auf Instagram innerhalb von Stunden über 212 Millionen Mal aufgerufen wurde, teilten Fans sich daraufhin auf den sozialen Netzwerken mit und zeigten sich gespalten zur überraschenden Nachricht.

Marvel-Fans bejubeln Robert Downey Jr. als Doctor Doom in Avengers 5

So erklärte ein Fan auf X, dass die Entscheidung Robert Downey Jr. in der ikonischen Rolle zu besetzen, für ihn das MCU gerettet habe: "Das kann nicht sein! Der Glaube ans MCU ist wiederhergestellt. Die Russo-Brüder und Robert Downey Jr.?! Das wird episch!"

Ein anderer Fan schrieb auf X, dass er die Enthüllung auf der Comic-Con für einen historischen Moment halte: "Historisch. Er ist der Beste, meine Damen und Herren!"

Ein weiterer Fan reihte sich in die Jubelrufe zur Casting-Entscheidung ein: "Wir lieben dich, 3000! Was für eine Enthüllung!"

Andere Fans halten Casting-Entscheidung für falsch

Die Freude teilen jedoch nicht alle Fans. So schrieb ein User auf X, dass er die Casting-Entscheidung für falsch halte: "Ihr wisst, dass das KEIN gutes Casting ist, oder?"

Auch in den Kommentaren zum offiziellen Post auf Instagram äußerten sich einige Fans kritisch, so etwa mit folgender Aussage: "Marvel hat in den letzten Jahren schon einiges ruiniert, aber Doom zu ruinieren war nichts, was ich erwartet habe." Ein User griff dagegen die Gerüchte auf, dass Oppenheimer-Star Cillian Murphy für die Rolle als Doctor Doom gehandelt wurde: "Jemand war wohl verwirrt, als sie meinten 'wir sollen den Typ von Oppenheimer nehmen, um ihn zu spielen.'"

Auch bei Iron Man-Co-Star Gwyneth Patrow herrscht Verwirrung

Ob Pepper Potts-Darstellerin und Downey Jr.s Iron Man-Co-Star Gwyneth Patrow die Casting-Nachricht für gut oder schlecht befindet, lässt sich aus ihrer Reaktion nicht herauslesen. Doch gab die Schauspielerin einen verwirrten Kommentar unter Downey Jr.s Instagram-Post ab: "Ich versteh es nicht. Bist du jetzt ein Bösewicht?"

Wie genau sich Robert Downey Jr.s Rolle als Doctor Doom entfaltet, erfahren wir spätestens am 29. April 2026, wenn Avengers 5: Doomsday in den deutschen Kinos anläuft.