Die 7 teuersten Netflix-Filme aller Zeiten im Check: Haben sich die Millionen gelohnt?

Netflix investiert unvorstellbare Summen in seine Original-Filme, doch oft stellt sich die Frage: Wohin in aller Welt ist das Geld überhaupt geflossen? Und hat sich der Aufwand wirklich gelohnt?

In der neuesten Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die teuersten Filme der Netflix-Geschichte an. Seit einer ganzen Weile schon will der Streaming-Dienst großen Blockbuster-Produktionen Konkurrenz machen und nimmt dafür jede Menge Geld in die Hand. Doch was kommt dabei am Ende heraus?

Wir nehmen die sieben kostspieligsten Filmprojekte des Streaming-Diensts unter die Lupe, um herauszufinden, ob man die neunstelligen Budgets mit dem Erfolg und der Qualität der Filme ins Verhältnis setzen können. Drei Fragen haben uns besonders interessiert:

Was war das Ziel des Projekts?

Warum war es so teuer?

Und hat es einen popkulturellen Fußabdruck hinterlassen?

Die sieben teuersten Netflix-Filme im Podcast-Check

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob ein Film gut oder schlecht ist, hat natürlich nichts mit seinem Budget zu tun. Was im Fall von Netflix aber interessant ist: Der Streamer bringt beachtliche Summen für riesige Filme mit Hollywood-Stars auf, die schon nach wenigen Tagen wieder aus dem Diskurs verschwunden sind, während kleinere Produktionen wie Im Wasser der Seine unerwartet zu Streaming-Giganten aufsteigen und wochenlang die Charts belagern.

Warum beißt sich Im Wasser der Seine dermaßen beim Publikum fest, während ein Sci-Fi-Kracher wie Atlas einen Monat nach seinem Start komplett vergessen scheint? Jennifer Lopez hatte dieses Jahr einen 100-Millionen-Blockbuster? Es wirkt fast, als hätte es ihn nie gegeben. Wie kann das sein? Über diese Frage denken wir im Podcast nach.

Folgende Filme haben wir uns dafür näher angeschaut:

Der nächste Budget-Rekord für einen Netflix-Original-Film steht schon fest: Der kommende Sci-Fi-Blockbuster The Electric State mit Millie Bobby Brown und Chris Pratt soll sage und schreibe 300 Millionen US-Dollar in der Produktion verschlungen haben.

Streamgestöber: Dein Moviepilot-Podcast zu den besten Serien und Filmen im Stream

Wenn euch die Streamgestöber-Folge gefällt, könnt ihr uns einfach bei Spotify und der Podcast-App eures Vertrauens abonnieren. Ganz besonders freuen wir uns über eure Bewertung und einen Kommentar bei Apple Podcasts oder Spotify.

Streamgestöber, der Podcast von Moviepilot, wird gesponsert von MagentaTV, inhaltlich ändert sich für euch dadurch aber nichts. MagentaTV ist das TV- und Streaming-Angebot der Telekom, welches Fernsehen in HD-Qualität und Streaming auf einer Plattform bündelt. Hier könnt ihr das gesamte Entertainment-Programm über eine Benutzeroberfläche komfortabel nutzen.

Serien-Highlight bei MagentaTV im Juni: The Responder

The Responder - S02 Trailer (English) HD

Mit dabei: Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, RTL+, DAZN, Mediatheken sowie MagentaTV+ mit einer einzigartigen Auswahl an Originals und Exclusives und vielen internationalen Top-Serien und -Filmen. Zu den exklusiven Deutschlandpremieren gehören zum Beispiel die drei neuen Spin-offs aus dem The Walking Dead-Universum – Dead City, Daryl Dixon und The Ones Who Live – sowie die 5. Staffel der Erfolgsserie Fargo oder der Film zur beliebten Comedy-Krimiserie Monk: Mr. Monk’s Last Case.

MagentaTV gibt's auch unabhängig vom Internetanbieter als TV-App, -Stick oder -Box, in Verbindung mit Streamingdiensten zum attraktiven Vorteilspreis – flexibel monatlich kündbar. Alle weiteren Infos zu MagentaTV findet ihr hier .

Feedback und Streaming-Tipps für unseren Podcast könnt ihr gerne an podcast@moviepilot.de schicken. Oder schickt uns gleich eine kleine Sprachnachricht per Mail, mit der ihr Teil einer der nächsten Folgen werden könnt.