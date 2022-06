Kein Scherz: RTL bringt nach 10 Jahren Barbara Salesch zurück

RTL reitet weiter die Nostalgie-Welle: Der Sender produziert neue Folgen des Gerichtsshow-Klassikers Barbara Salesch. Ja, wirklich!

Das kommt unerwartet und ihr könnt uns das ruhig glauben: RTL arbeitet an neuen Folgen von Richterin Barbara Salesch. Das berichtet DWDL , das sich auf vom Sender bestätigte Informationen beruft. Jahrelang prägten Gerichtsshows wie Barbara Salesch und Alexander Holt das Nachmittagsprogramm der Privatsender. Insgesamt will RTL nun zwei davon neu auflegen.

Barbara Salesch und mehr: Diese beiden Gerichtsshows erhalten neue Folgen von RTL

Richterin Barbara Salesch wurde von 1999 bis 2012 von Sat.1 ausgestrahlt. Insgesamt existieren 2147 Folgen, in denen geskriptete, angeblich aber auf wahren Begebenheiten beruhende Fälle mit Amateur-Schauspieler:innen verhandelt wurden. Diese Art Show war lange ein günstiger herstellbarer Quotengarant. Und RTL traut ihr erneut Erfolg zu. Neben der inzwischen 72 Jahre alten Salesch soll auch Richter Ulrich Wetzel wieder Urteile sprechen. DWDL bezeichnet die Rückkehr völlig zu Recht als Coup.

Bizarre Fälle: Wie kann die Rückkehr von Barbara Salesch aussehen?

Die zu verhandelnden Konflikte wurden im Laufe der Zeit gemäß der Reality-Gesetze immer grotesker. So musste Salesch etwa über folgenden entscheiden (Quelle ):

Auf der Geburtstagsfeier ihres Ehemanns bricht Sabine plötzlich zusammen, als der handygesteuerte Vibrator, den sie an dem Abend benutzt, durch einen Anruf aktiviert wird. Das Heimtückische: Der Vibrator ist zuvor mit tödlichem Schlangengift manipuliert worden! Allerdings ist es nicht Sabines eigener Vibrator, sondern der ihrer besten Freundin Anna. Hat Anna ihre Freundin umgebracht, oder handelt es sich um eine tragische Verwechslung?

Werden das auch die Sphären sein, in denen sich die neuen Folgen bewegen? Oder genügt RTL die schiere Präsenz der stets strengen, aber sympathischen Richterin und besinnt sich auf die Wurzeln des Genres: Eine, natürlich verzerrte, Spiegelung des deutschen Rechtssystems, in dem unzählige Kinder den Ausspruch "Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil" lernten. Das könnte durchaus funktionieren. Krawall gibt es in Fernsehen ja genug.