Das nächste Stefan Raab-Comeback: ProSieben erfüllt den ultimativen Fan-Traum

TV Total war nur der Anfang. ProSieben legt die nächste kultige Stefan Raab-Show neu auf und erfüllt damit einen Traum vieler Fans.

ProSieben bringt die TV Total Wok-WM zurück. Damit macht der Sender den Traum vieler Fans wahr, die mit den Shows von Stefan Raab groß geworden sind oder einfach nur gern Promis zuschauen, die auf Küchengerätschaften eine Rennrodel-Bahn hinabsausen.

Nach der Rückkehr von TV total und der RTL-Ankündigung, das Turmspringen neu aufzulegen, hatten sich viele in den sozialen Medien lauthals für eine neue Runde der Wok-WM ausgesprochen. Dieser Traum wird nun wahr.

Stefan Raab-Show mit Comeback: TV Total Wok-WM kommt im nächsten Winter zurück

Laut ProSieben wird die Wok-WM im Winter 2022/2023 wieder im Fernsehen laufen und das erstmals seit 2015. In einem Tweet heißt es:

Die Wok-WM gehörte zu den besten Formaten von Stefan Raab

Die Wok-WM gehört zu den Klassikern unter den Shows, die von Raab TV produziert wurden., damals moderiert von Kai Pflaume, Sonya Kraus und Oliver Pocher. Ausgestattet war die Show zudem mit dem erfahrenen Sportkommentator Ron Ringguth, der auch zur Stimme des Turmspringens, der Stock Car Challenges und zahlreicher weiterer Produktionen von Stefan Raab wurde.

Die Grundidee der Show ist denkbar absurd und garantiert unterhaltsam: Man nehme die lange deutsche Wintersport-Tradition, verbinde sind mit einem absurden Fortbewegungsmittel und schicke ein paar Stars in einen halsbrecherischen Wettbewerb. Heraus kommt die Wok-WM, die im ersten Jahrgang im Einerwok von Stefan Raab und im Viererwok von Dick Brave and the Backbeats gewonnen wurde.

Zu den Teilnehmer:innen gehörten über die Jahre Stars wie Steffen Henssler, Lucy Diakovska und Joey Kelly, aber auch die Olympiasieger Armin Zöggeler und Georg Hackl. Letzterer gewann in seiner Wok-WM-Karriere neunmal Gold im Einzel.



Wann kommt die Wok-WM bei ProSieben?

Wann genau die TV Total Wok-WM zurückkehrt, ist noch nicht bekannt. Die 13 Ausgaben zwischen 2003 und 2015 wurden überwiegend im März ausgetragen. Denkbar wäre daher der März 2023. Wir halten euch über den genauen Termin auf dem Laufenden.