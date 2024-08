Keine Chance für Samsung & Xiaomi: Dieses unbekannte Handy-Flaggschiff mit Wunder-Display kostet einfach viel weniger

Die Feature-Liste dieses 5G-Handys liest sich beeindruckend: Ein 120Hz AMOLED-Display, Snapdragon 8s Gen3 High-End-Chip, Mega-Akku mit 120W superschnellem Laden und eine starke Kamera. Und das Ganze gibt's für weit unter 600 Euro!

Das realme GT6 5G Smartphone beeindruckt gleich auf mehreren Ebenen. Das 120Hz-Display ist das hellste, das der Handymarkt bietet und schlägt sogar die Premium-Konkurrenz von Samsung. Dazu gibt's Kamera, Akku und Prozessor auf höchstem Niveau und einen Preis, der sie in den Schatten stellt.

Wunder-Handy bei Amazon im Angebot Deal Zu Amazon

Wenn euch die 529 Euro trotzdem noch zu happig für ein Handy sind, dann schaut euch die kleine Version * an. Die hat zwar einen schwächeren Prozessor, erbt aber sonst alle Stärken des größeren Modells und kostet nochmal ca. 100 Euro weniger.



Flaggschiff-Killer nimmt es mit Samsung und Xiaomi auf

Highlight des realme GT6 ist das eingangs erwähnte Display mit 120Hz AMOLED, 6,78 Zoll, 10 bit Farben und einem gigantischen Kontrastverhältnis von 5.000.000:1. Zum Vergleich: Viele PC-Monitore kommen nur auf 1.000:1.



Bis zu 6.000 nits Spitzenhelligkeit schafft der Bildschirm und ist auch in gleißendem Sonnenlicht noch wirklich gut lesbar. Einzigartig ist auch die fortschrittliche Display-Kühlung, die das Handy deutlich seltener überhitzen lässt.

Sehen lassen können sich auch die Fotos, die ihr mit der 50MP-Kamera knipst. Die Linse kommt von Sony und der Sensor ist mit 1/1.4" richtig groß, das bedeutet, dass ihr besonders bei wenig Licht richtig gute Schnappschüsse hinbekommt.



Allerdings sollte euch bewusst sein, dass die Kamera nicht mit dem Samsung Galaxy S24 oder dem iPhone 15 Pro mithalten kann, dafür zahlt ihr beim realme aber auch nur die Hälfte!

Angetrieben wird das reame GT6 von einem Snapdragon 8s Gen 3, der knapp unter dem schnellsten Modell angesiedelt ist. So habt ihr genug Power für alles, was ihr mit eurem Smartphone machen wollt, egal ob Arbeit, Produktivität oder Spiele. Nichts ruckelt und alles läuft extra smooth – so wie es auf dem schönen Display auch sein sollte.

Falls ihr realme noch nicht kennt:

Die Marke ist eine Tochter der chinesischen Firma Oppo, die ebenfalls günstige Smartphones herstellen. realme richtete sich bisher auf die Einstiegs- und Mittelklasse, doch mit dem neuesten Wurf machen sie den etablierten Premium-Herstellern gehörig Konkurrenz.