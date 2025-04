"Keiner von denen": Emma Watson gibt eindeutige Antwort, mit wem sie in Harry Potter nicht zusammen sein sollte

Passt Ron oder Harry besser zu Hermine? Mit ihrer Antwort dürfte Emma Watson ein Raunen durch die Harry Potter-Fangemeinschaft geschickt haben.

In Fangemeinden gehört es zu den alltäglichen Diskussionen und beliebtesten Gedankenexperimenten, welche Figuren romantisch am besten zueinander passen. Und auch wenn in den Büchern und Filmen zu Harry Potter Hermine und Ron ein Paar werden, gibt es doch einige Fans, die Hermine lieber mit Harry gesehen hätten. Hermine-Darstellerin Emma Watson hat ihre eigene Sicht auf die romantischen Seiten des Harry Potter-Universums.

In einem Interview entschied Emma Watson, wer zu Hermine passt

2014 gab Emma Watson Interviews zu ihrem Film Noah, unter anderem auch dem YouTube-Kanal Smosh. Der hatte einen kleinen Streich vorbereitet. Joven, einer der Mitarbeiter, ist bekennender Fan von Emma Watson, und sollte Watsons Noah-Filmpartner Logan Lerman interviewen. Doch stattdessen wurde Emma Watson zum Interview eingeladen, was für witzige Momente sorgte.

Im Laufe des Gesprächs kam auch die Frage auf, ob Ron die richtige Wahl war für Hermine. Mit ihm kommt sie am Ende der Geschichte zusammen:

Wir wissen, mit wem Hermine zusammengekommen wäre, aber was ist mit Emma Watson? Mit wem wärst du zusammengekommen?

Emma Watsons Antwort fiel nüchtern und direkt aus.

Ähm … mit keinem von denen.

Diese Antwort könnte viele Harry Potter-Fans überrascht haben. Erst auf Nachhaken von Smosh, für welches Team sie sich entscheiden würde, wenn sie müsste, gab sie Team Ron den Vorzug. Möglicherweise suchte Watson an der Stelle den einfachen Weg und folgte der offiziellen Richtung, die auch die Bücher und Filme genommen hatten.

Allerdings war sie offensichtlich selbst nicht in den Streich eingeweiht, was sie sichtbar nervös machte. Dennoch blieb sie äußerst freundlich und professionell, was dem ganzen Interview eine sehr sympathische Note gab und dem Smosh-Moderator sicherlich das Herz in die Hose rutschen ließ.