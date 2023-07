Keira Knightley wird nie zu Fluch der Karibik zurückkehren und sie hat dafür den besten Grund, den es geben kann

Werden wir Keira Knightley noch einmal in einem neuen Fluch der Karibik-Film als Elizabeth Swann sehen? Die Schauspielerin hat darauf bereits selbst die beste Antwort gegeben.

Seit sechs Jahren liegt die Fluch der Karibik-Reihe brach – eigentlich unglaublich, wenn wir bedenken, mit was für einem Cliffhanger der jüngste Teil endete. In den letzten Atemzügen von Pirates of the Caribbean 5: Salazars Rache wird nicht nur die Rückkehr des Original-Trios geteast. Auch der beste Bösewicht der Reihe meldet sich zurück.

In einer Post-Credit-Szene sehen wir, wie sich der Schatten von Davy Jones (Bill Nighy) über das Bett von Elizabeth (Keira Knightley) und Will (Orlando Bloom) legt. Wie die Geschichte danach weitergeht, wissen wir nicht. Bis heute hat Pirates of the Caribbean 6 keine Fortschritte gemacht. Der Film schmort in der Produktionshölle.

Fluch der Karibik 6 mit Keira Knightley? Elizabeth Swann werden wir vermutlich nie wieder sehen

Wenn Fluch der Karibik 6 eines Tages doch noch zustande kommt, sollten wir allerdings nicht mit der Rückkehr von Keira Knightley als Elizabeth Swann rechnen. Bereits im März 2023 verriet die Schauspielerin in einem Interview mit Entertainment Tonight , dass die Geschichte für sie längst ihren perfekten Abschluss gefunden hat.

Keira Knightley als Elizabeth Swann in der Fluch der Karibik-Reihe

"Ich meine, [Elizabeth] ist so schön davongesegelt. Sie ist mit Stil davongesegelt", sagt Knightley in Hinblick auf ihre mögliche, aber sehr unwahrscheinliche Franchise-Rückkehr. Wenn wir uns die Charakterentwicklung ihrer Figur in der ursprünglichen Trilogie anschauen, ergibt das sehr viel Sinn. Elizabeths Abenteuer ist zu Ende.

Kennengelernt haben wir die Figur als Tochter eines Gouverneurs, die an einen Mann verheiratet werden sollte, den sie nicht liebte, und von einem Piraten entführt wurde. Im Lauf der ersten drei Filme hat sich Elizabeth von all diesen Fesseln befreit und sich für ihre wahre Liebe entschieden. Am Ende ist sie sogar zur Piratenkönigin geworden.

Wenn jemand das Fluch der Karibik-Universum durchgespielt hat, dann Elizabeth.

Fantasy-Fortsetzung: Kommt Fluch der Karibik 6 oder nicht?

Die Zukunft der Fluch der Karibik-Reihe ist ungewiss. In den vergangenen Jahren waren diverse Projekte in Entwicklung, u.a. sogar ein Ableger mit Barbie-Star Margot Robbie in der Hauptrolle. Konkret angekündigt ist derweil jedoch weder Teil 6 noch ein Spin-off. Produzent Jerry Bruckheimer hat jedoch mehrmals betont, dass er die Reihe fortführen will. Auch Orlando Bloom bekundete sein Interesse, genauso wie Johnny Dep.

