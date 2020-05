Kino-Hoffnung mit Robert Pattinson: Neue Details zu Christopher Nolans Tenet

Bislang ist die Handlung von Christopher Nolans Tenet streng geheim. Jetzt sind aber neue Details zur Story des Film mit Robert Pattinson und John David Washington aufgetaucht.

Auch wenn fast alle großen Kinofilme 2020 aufgrund der Coronakrise schon verschoben worden sind, hält Warner Bros. noch immer beharrlich an dem Juli-Start von Tenet fest. Der neue Blockbuster von Christopher Nolan ist eines der größten Filmereignisse 2020, das sich letztendlich sogar als Rettung des Kinos erweisen könnte.

Zur Handlung des Films mit John David Washington, Robert Pattinson und Elizabeth Debicki in den Hauptrollen ist bislang jedoch noch nicht viel bekannt. Umso größer ist die Spannung, die sich mehr und mehr um dieses Blockbuster-Mysterium ausbreitet. Jetzt sind jedoch neue Details zur Story von Tenet aufgetaucht.

In Christopher Nolans Tenet wird Quantenphysik eine Rolle spielen

Wie Screen Rant berichtet, wird in den USA am 17. Juli 2020 ein Buch zu Tenet * veröffentlicht. Darin bekommen Leser einen detaillierten Einblick hinter die Kulissen sowie in die Entstehung von Christopher Nolans Blockbuster. Sowohl der Titel als auch die Inhaltsbeschreibung des Buchs geben dabei interessante neue Details zum Film preis.

Der deutsche Trailer zu Tenet

Tenet - Trailer (Deutsch) HD

Der vollständige Titel des Tenet-Buchs lautet The Secrets of Tenet: Inside Christopher Nolan's Quantum Cold War. Schon im ersten Trailer zum Film wurde eine Art nukleare Katastrophe als Teil der Handlung angesprochen. Das zentrale Ereignis in Tenet soll jedoch noch viel schlimmer sein.

Die Bezeichnung Quantum Cold War deutet jetzt darauf hin, dass Nolan wohl einen neuen Kalten Krieg thematisiert, der über Gesetzmäßigkeiten der Quantenphysik ausgetragen wird. In seinem Film Interstellar hat sich der Regisseur auch schon mit dieser Thematik beschäftigt.

Auch die Zeit ist ein wichtiger Teil von Tenet

In der Inhaltsbeschreibung zum kommenden Tenet-Buch wird auch auf die Zeit als entscheidender Faktor in Nolans neuem Film eingegangen. Als "time-bending masterpiece" ("zeitverbiegendes Meisterwerk") wird der Blockbuster beschrieben, der sich genauso weit in die Zukunft begeben soll wie vielleicht auch in die Vergangenheit. Außerdem soll der Film sein Publikum noch Jahre beschäftigen.

© Warner Bros. Elizabeth Debicki und John David Washington in Tenet

Auch wir haben den ersten Tenet-Trailer damals schon analysiert und sind uns sicher gewesen, dass Christopher Nolan in seinem neuen Blockbuster die Zeit austricksen wird. Verschiedenen Szenen aus dem Trailer nach könnte Tenet demnach nicht einfach nur in der Zukunft oder Vergangenheit spielen, sondern beide Zeitebenen womöglich sogar im selben Moment übereinander schieben.

Von was Tenet, den Nolan als Spionagefilm im Stil großer James Bond-Filme entwickelt hat, letztlich wirklich handelt, erfahren wir frühestens am 16. Juli 2020. Falls der Kinostart nicht noch verschoben wird und genügend Kinos wieder geöffnet haben, startet Tenet mit John David Washington, Robert Pattinson und Elizabeth Debicki dann in den deutschen Lichtspielhäusern.

