So teuer wie Avatar: Tenet von Christopher Nolan verschlingt Unsummen

Tenet könnte der wichtigste Film 2020 werden. Auch Warner scheint Christopher Nolans Vision uneingeschränkt zu vertrauen - und investierte eine Summe in den Film, die sogar Avatar-Sphären erreicht.

Niemand zweifelt wohl ernsthaft daran, dass auch der nächste Film von Christopher Nolan ein wahrer Erfolg wird. Auch Warner Bros. scheint fest an das Hitpotential von Tenet zu glauben und drehte den Geldhahn dafür bis zum Anschlag auf. Mindestens 205 Millionen Dollar kostete der Film bis dato, will das Branchenmagazin Collider erfahren haben - und je nach Quelle ist die Summe sogar noch mal um 20 Millionen größer.



Dabei ist das Marketingbudget von Tenet in diesem gigantischen Betrag noch nicht einmal enthalten - und das führt bei großen Hollywoodproduktionen erfahrungsgemäß gerne mal zu einer ordentlichen Kosten-Aufplusterung.

Nach Avatar: Teuerster Original-Film aller Zeiten?

Ein Anwärter auf den teuersten Streifen der Filmgeschichte ist Tenet damit zwar nicht (hier führt Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten die Liste mit 379 Millionen US-Dollar an), doch gilt er nun als klarer Kandidat dafür, zum kostspieligsten Original-Film überhaupt zu werden. Das heißt: Ein Film, der nicht Sequel, Prequel oder Remake/Reboot einer bestehenden Marke ist, sondern eine voll und ganz originäre Geschichte erzählt.

Bis dato ist James Camerons Avatar - Aufbruch nach Pandora mit seinen geschätzten Kosten von (inflationsbereinigt) 237 Millionen Dollar der teuerste Original-Film. Abhängig davon, ob die für Tenet Schätzungen noch einmal nach oben korrigiert werden (und Collider betont, dass die Schätzung ein Mindestwert sei), könnte es dem Film tatsächlich gelingen, diese Marke noch zu überschreiten.

Ganz nebenbei stellt Tenet mit seinem Giganto-Budget eine echte Chance für das Kino der Gegenwart dar. Denn wenn ein Original-Film am Ende Box-Office-Erfolge feiern sollte, die in der obersten Liga mitspielen, dann ist das ein klares Zeichen dafür, dass es nicht zwingend eine bekannte Marke braucht, um beim Publikum gut anzukommen, sondern schlichtweg Originalität.

Und genau das verspricht der Film mit John David Washington in der Hauptrolle und u. a. Elizabeth Debicki, Robert Pattinson, Michael Caine, Aaron Taylor-Johnson und Clémence Poésy in den Nebenrollen allemal.



Tenet ist wird größte Nolan-Film

Auf jeden Fall pulverisiert Tenet damit den Rekord des teuersten Christopher-Nolan-Filmes. Denn bis dato stellte Inception die diesbezügliche Speerspitze mit Produktionskosten von beachtlichen 160 Millionen Dollar dar.

Und bedenken wir nun, dass Inception vor Special-Effects und imposanten Bildern nur so strotzte und zudem die nicht gerade bescheidene Gage von Hollywoodstar Leonardo DiCaprio gezahlt werden musste, wird einem fast schon schwindelig bei der Vorstellung, was Tenet für ein Spektakel bieten könnte. Dem Trailer zufolge sehen wir einen eigentlich verhältnismäßig geerdeten Film, der seine Schauwerte aus dem Umgang mit Zeit bezieht.

Und das führt uns wieder zu dem Umstand, dass die Story Tenet trotz vor einer Weile endlich veröffentlichtem Trailer (am Anfang des Artikels zu sehen) nach wie vor ein großes Fragezeichen ist. Worum genau es in dem Spionagethriller geht, ist nämlich immer noch vollständig unbekannt.

Tenet startet am 16. Juli 2020 in den deutschen Kinos.



Habt ihr ein solch ein immenses Budget vermutet oder verändern sich eure Erwartungen an Tenet jetzt noch einmal?