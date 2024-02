Klarheit nach 4 Jahren Wartezeit: Netflix setzt beliebte Thriller-Serie mit Sarah Paulson nicht fort, obwohl Staffel 2 sicher war

Viele Netflix-Fans feierten 2020 die erste Staffel der Thriller-Serie Ratched. Obwohl eine zweite Staffel schon grünes Licht hatte, wird sie niemals kommen, erklärte Star Sarah Paulson jetzt.

Netlfix liefert Schrecken ohne Ende. Das liegt nicht nur an ungebrochenem Horror-Nachschub im Sortiment, sondern hat in diesem Fall wörtliche Bedeutung. Die von vielen Fans gefeierte Serie Ratched, besetzt mit Sarah Paulson (American Horror Story) und gedreht nach einer Idee von Genre-Meister Ryan Murphy, kriegt offenbar keine zweite Staffel.

Netflix lässt Horror-Fans 4 Jahre umsonst auf Ratched Staffel 2 warten

Ratched erzählt die Vorgeschichte von Mildred Ratched (Paulson), die Film-Fans als ikonische Bösewichtin aus dem Meisterwerk Einer flog über das Kuckucksnest kennen werden. In der Netflix-Serie arbeitet sie bereits als Schwester in einer Psychiatrie, hat dafür allerdings eigennützige, finstere Motive. Deren ganze Konsequenzen werden jetzt wohl niemals ans Licht kommen.

So enthüllt es zumindest Hauptdarstellerin Paulson selbst, die auf die Fan-Frage, ob denn mit Ratched Staffel 2 zu rechnen sei, mit einem eindeutigen "Nein" antwortete.

Paulsons Aussage wird viele Fans überraschen. Wie What's on Netflix berichtet, hatte der Streamingdienst von Anfang an zwei Staffeln der Thriller-Serie bestellt. Irgendwann in den vier Jahren seit der Veröffentlichung der ersten Folgen 2020 muss also ein Umdenken stattgefunden haben. Aber warum?

Eine offizielle Erklärung gibt es nicht, den Fans bleibt nur die Spekulation. Laut What's on Netflix war die Serie mit 10 Millionen und mehr pro Folge sehr teuer, gleichzeitig bekam sie trotz vier Emmy-Nominierungen größtenteils nur durchschnittliche Kritiken (via Metacritic ). Vielleicht hat Netflix die Kosten-Nutzen-Rechnung am Ende nicht gefallen.

Oder vielleicht war es schwierig, die vollen Zeitpläne von Paulson, Murphy und den diversen anderen Stars der Serie für eine zweite Staffel aufeinander abzustimmen. In jedem Fall werden sich Ratched-Fans wünschen, die schlechte Nachricht früher erfahren zu haben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt

