Über 2 Jahre später haben Fans endlich Gewissheit: Netflix killt beliebte Zombie-Serie

Für Horror-Fans war die Netflix-Serie Black Summer ein unterhaltsamer The Walking Dead-Ersatz. Leider wurde der Zombie-Spaß nach 2 Staffeln heimlich abgesetzt.

Wer nach einer unterhaltsamen und actionlastigen Alternative zum Zombie-Universum von The Walking Dead suchte, wurde bei Netflix mit der spannenden Serie Black Summer fündig, die zwei Staffeln lang puren Überlebenskampf in der Zombie-Apokalypse zeigte. Seit über zwei Jahren fragen sich Fans jedoch, ob es jemals eine 3. Staffel geben wird. Jetzt gibt es traurige Gewissheit.

Keine 3. Staffel für Black Summer: Netflix hat die The Walking Dead-Alternative abgesetzt

Nachdem Netflix im letzten Jahr schon 29 Serien gnadenlos absetzte, reiht sich jetzt auch Black Summer in die Riege zahlreicher Serien ohne richtigen Abschluss ein. Wie die Seite What's on Netflix berichtet, wurde Black Summer schon vor einiger Zeit heimlich, still und leise eingestellt.

Leider gibt Netflix die Absetzungen von Serien nicht selbst bekannt und überlässt dies in vielen Fällen den Serien-Beteiligten. Im Fall von Black Summer vermeldete Ko-Schöpfer John Hyams schon vergangenes Jahr auf X , dass die Serie wohl nicht für weitere Folgen zurückkehrt.

Black Summer, ein Spin-off der Horror-Serie Z Nation, lieferte zwei Staffeln lang eine erfrischende Alternative zum Zombie-Hit The Walking Dead. Die Serie aus der Trash-Schmiede The Asylum tauschte postapokalyptisches Charakterdrama gegen intensive Horror-Action. Der Fokus lag dabei auf Überlebenskämpfen inmitten rasender Untote sowie eine rasante und intensive Inszenierung.

Leider endete die 2. Staffel von Black Summer nach acht Episoden mit einem Cliffhanger. Mehrere Figurenschicksale wurden für eine Fortsetzung offen gelassen, die wir nun nie zu sehen bekommen.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt

