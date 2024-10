Knallharte Agenten-Action vom Yellowstone-Macher geht weiter: Staffel 2 von Lioness bringt Avatar-Star in gefährlicher Mission zurück [Anzeige]

Yellowstone-Schöpfer Taylor Sheridan meldet sich mit der Fortsetzung seiner bisher härtesten Serie zurück. Heute startet die 2. Staffel des Action-Thrillers Lioness bei Paramount+.

Mit Yellowstone hat sich Taylor Sheridan nicht nur ein Western-Imperium aufgebaut. Er ist zu einem der einflussreichsten und produktivsten Serienmacher der Gegenwart geworden. Seit der Debütstaffel von Yellowstone 2018 hat er jedes Jahr mindestens eine neue Serie an den Start gebracht und sich neben seiner Rolle als Serienschöpfer ebenfalls als Regisseur, Drehbuchautor und Produzent hinter der Kamera verausgabt.

Bei Paramount+ geht nun eine seiner düstersten Geschichten weiter: der von wahren Begebenheiten inspirierte Action-Thriller Lioness. Heute startet die 2. Staffel der aufwendig produzierten Serie, die gleich mit drei großen Hollywood-Stars im Cast aufwartet: Zoe Saldaña, Nicole Kidman und Morgan Freeman. Macht euch auf eine knallharte Agentengeschichte voller Nervenkitzel gefasst.

Wovon handelt der Action-Thriller Lioness mit Zoe Saldaña?

Im Mittelpunkt der Serie befindet sich eine US-amerikanische Eliteeinheit, die unter dem Codenamen Lioness läuft und von der CIA-Agentin Joe (Saldaña) angeführt wird. Die streng geheimen Missionen bringen die Einheit in den Nahen Osten. Ziel ist die Infiltrierung von Terrorzellen. Durch den Kontakt zu Frauen, die mit den Terroristen in Verbindung stehen, will Joe deren Organisationen von innen heraus zerstören.

Hier könnt ihr den Trailer zu Lioness Staffel 2 schauen:

Lioness - S02 Trailer (Deutsch) HD

In der 2. Staffel wird eine neue Lioness-Agentin rekrutiert, um Informationen über eine Bedrohung zu sammeln, von der bisher weder Joe noch ihre Vorgesetzten wussten. Schnell wird klar, dass die nächste Mission nicht nur Joes gesamte Professionalität, sondern auch einige persönliche Opfer fordert. Die große Frage ist nun, wie weit sie bereit ist, zu gehen, um ihren Auftrag erfolgreich zu Ende zu bringen.

Zoe Saldaña fungiert damit erneut als Dreh- und Angelpunkt von Lioness. Bekannt ist die Schauspielerin aus Avatar, Star Trek und Guardians of the Galaxy. Als Neytiri führt sie durch die fantastischen Welten von Pandora. Ihre Uhura erlebte drei Abenteuer mit der Enterprise-Crew. Und bei Marvel verkörpert sie die furchtlose Weltraumkriegerin Gamora. In Lioness zeigt sie sich Saldaña aber nochmal von einer ganz anderen Seite.

Nicht nur findet sie sich in einer äußerst rauen Umgebung wieder. Ihre Joe ist eine Figur mit vielen Ecken und Kanten, die einen immer tiefer hinein in die Serie ziehen. Lioness setzt an diesem Punkt das Vermächtnis von Claire Danes und Homeland fort: Mit jeder Folgen bahnt sich ein neuer moralischer Konflikt an, bei dem Joe herausfinden muss, ob sie für sich selbst, für ein anderes Individuum oder die größere Sache handelt.

Abgründige Kriegs-Action und jede Menge zwischenmenschliches Drama: Wie schon bei Yellowstone spielt Taylor Sheridan bei Lioness seine Stärken als Serienmacher aus. Er kennt sich bestens mit den Genres aus, in denen er sich bewegt, schreibt spannende Geschichten und bevölkert diese mit Figuren, mit denen man mitfiebert, auch wenn sie sich auf einem sehr schmalen Grat zwischen Gut und Böse bewegen.

Wann startet Lioness Staffel 2 bei Paramount+?

Die 2. Staffel von Lioness feiert am 27. Oktober 2024 ihre Premiere exklusiv bei Paramount+. Insgesamt erwarten uns acht neue Episoden.

Wenn ihr noch tiefer in Sheridans Serienwelten eintauchen wollt, werdet ihr ebenfalls bei Paramount+ fündig. Fünf Staffeln Yellowstone sowie die Spin-offs 1883 und 1923 stehen als Stream zur Verfügung. Dazu gesellen sich der Western Lawmen: Bass Reeves, der Crime-Thriller Mayor of Kingstown und das Gangsterdrama Tulsa King. Die nächste Serie steht auch schon fest: Ab November erzählt Sheridan in Landman ein Öl-Epos.