Kollegin von Hör mal wer da hämmert-Star Tim Allen packt aus: "Die schlimmste Erfahrung, die ich jemals mit einem Co-Star hatte"

Casey Wilson stand mit Tim Allen für die Santa Clause-Serie bei Disney+ vor der Kamera. Ihre Dreherfahrung mit dem Hör mal, wer da hämmert-Star hat sie jetzt verärgert und detailliert beschrieben.

Neben seiner Paraderolle als Tim Taylor in Hör mal, wer da hämmert wurde Tim Allen auch mit der Santa Clause-Trilogie von Disney bekannt. Bei Disney+ ist ab 2022 noch eine Santa Clause-Serie erschienen, in der Allen in bislang zwei Staffeln als Weihnachtsmann Scott Calvin zurückgekehrt ist.

An seiner Seite ist in der Serie auch Casey Wilson für eine Folge zu sehen gewesen. In ihrem Podcast hat die Schauspielerin jetzt darüber gesprochen, dass sich Allen am Set extrem unfreundlich und arrogant verhalten soll.

Co-Star von Tim Allen beschreibt frustrierenden Dreh mit dem Star

Laut Variety hat Wilson in einer Episode ihres Podcasts Bitch Sesh von dem Santa Clause-Dreh mit Allen erzählt, der unmöglich gewesen sein soll:

Tim Allen war so eine B-tch. Es war die wirklich schlimmste Erfahrung, die ich jemals mit einem Co-Star hatte.

Im Podcast beschreibt sie ihre Szene mit Allen, in der sie Sachen nach ihm werfen soll, als er als Weihnachtsmann den Schornstein herunterkommt und Wilsons Charakter ihn für einen Einbrecher hält. Dabei soll sich Allen direkt bei dem Produzenten der Serie darüber beschwert haben, dass die Schauspielerin ihm bei seinen Dialogzeilen dazwischen funken würde.

Am Set soll sich generell jeder extrem ruhig und ehrfürchtig gegenüber den Launen von Allen verhalten haben und ihm ausgewichen sein:

Wenn er fertig war, war er so verdammt unhöflich. Hat nie Augenkontakt gesucht, niemals ein Wort gesagt. Es war so unangenehm.

Die Schauspielerin hat dann noch einen Moment beschrieben, in dem Allen einfach beim Dreh das Set verlassen und nach Hause gegangen sein soll, weil ihm eine Einstellung nicht gepasst hätte. Dann wurde ein anderer Darsteller als Ersatz in das Santa Clause-Kostüm gesteckt, um die Szene fertig zu drehen. Gegenüber Wilson soll eine anonyme Person am Set gesagt haben, sie hätte ihn noch an einem seiner guten Tage erlebt.

