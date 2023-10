Kommissar hat keinen Bauchnabel mehr: Morgen läuft der bizarrste Tatort seit Jahren im TV, er klingt wie eine Mischung aus Matrix und Black Mirror

Am Sonntag laufen Matrix und Black Mirror als Tatort-Folge. Im neuen Fall des wiesbadischen Kommissars Felix Murot kommt ihm sein Bauchnabel abhanden.

Tatort ist deutscher Beamten-Muff mit seltenen, ungeschickten Action-Szenen. Diesen Sonntag könnte die Reihe einmal wieder das Gegenteil beweisen: Er klingt nämlich, als hätten die Autoren zu viel Matrix oder Black Mirror geschaut. Kommissar Felix Murot (Ulrich Tukur) verliert in Tatort: Murot und das Paradies seinen Bauchnabel.



Matrix und Black Mirror als Tatort: Was passiert im neuen Felix Murot-Fall?

Murot leidet unter einer Depression, die er mithilfe seines Analysten zu bewältigen sucht. Da fällt ihm ein bizarrer Fall vor die Füße: Im Milieu der Frankfurter Bankenwelt tauchen zwei Leichen auf, die statt Bauchnabeln chirurgisch geschaffene Ports besitzen und per Nabelschnur-Anschluss künstlich ernährt werden können.

ARD/HR/Bettina Müller Ulrich Tukur als Felix Murot

Murot vertieft sich in die Ermittlungen, bis ihm eines Morgens scheinbar dasselbe Schicksal widerfährt: Er hat plötzlich keinen Bauchnabel mehr. Die Spur führt ihn in eine düstere Unterwelt, die durch eine einzigartige Vorstellung von Glück beherrscht wird.

Die Prämisse von Tatort: Murot und das Paradies wird manche Zuschauer:innen an Black Mirror-Alpträume oder die maschinell gezüchteten Menschen aus Matrix denken lassen. Viele werden die wilde Story begrüßen. Weniger Beamten-Muff, mehr Body-Horror.

Wann läuft die neue Tatort-Folge im TV?

Tatort: Murot und das Paradies läuft am morgigen Sonntag, den 22. Oktober 2023, um 20.15 Uhr auf ARD. In der Regel steht die neueste Folge der Krimi-Reihe spätestens zum Ende der Ausstrahlung auch in der ARD Mediathek zur Verfügung.

