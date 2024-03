Kommt die Stefan Raab-Sensation? TV total-Legende meldet sich in Video zurück und teast Comeback nach fast 10 Jahren

Stefan Raab hat sich vor gut 10 Jahren von TV total und seiner Fernsehkarriere verabschiedet. Jetzt ist ein TikTok-Clip aufgetaucht, in dem er sein Comeback mit Elton teast, sobald eine bestimmte Bedingung erfüllt wird.

Hat Stefan Raab langsam genug von seiner TV-Rente? 2015 verabschiedete sich der Entertainer von seiner Kult-Show TV total und war seitdem nur als Produzent hinter der Kamera tätig. Persönlich trat er in den Jahren nur für eine Live-Show 2018 in Köln auf.

Jetzt ist aber ein neues TikTok-Video auf dem offiziellen Account von Raab erschienen, das aufhorchen lässt. Darin sucht Sidekick Elton den verschollenen Moderator auf, der prompt sein Comeback unter einer bestimmten Bedingung ankündigt. Kommt eine Sensation auf uns zu oder ist das alles nur die Vorbereitung für einen fiesen Aprilscherz?

Stefan Raab teast Comeback vor der Kamera auf TikTok

In dem Clip sucht und findet Elton seinen langjährigen Arbeitgeber irgendwo in der Wildnis. Als Comeback-Sparte, die der nicht direkt zu sehende Raab sich noch vorstellen könnte, nennt er den Beruf des Influencers. Wenn Raabs Account innerhalb von drei Tagen 9 Millionen Follower:innen bekommt, will er zurückkehren. Aber schaut euch das Video erstmal selbst an:

Ist das angedeutete Stefan Raab-Comeback nur ein Scherz?

Das Video kommt überraschend und teast eine echte Sensation, doch was steckt wirklich dahinter? Da in drei Tagen der 1. April ist, könnte sich die ganze Aktion als übler Scherz entpuppen. Dazu kommt, dass wir Stefan Raab in dem Video nie direkt zu Gesicht bekommen. Die Person in dem Clip könnte genauso gut ein Double sein, während A.I.-Technologie seine Stimme nachstellen kann. Das Video würde der legendäre Entertainer aber dann wohl kaum auf seinem offiziellen TikTok-Account posten.

Der Hype dürfte jetzt jedenfalls entfacht werden und 9 Millionen Follower:innen für Raab sind keine unmöglich zu erreichende Zahl. Was wirklich hinter der Aktion steckt, erfahren wir hoffentlich am 1. April 2024...