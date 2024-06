Kommt Im Wasser der Seine 2? Macher des Netflix-Hits teast konkrete Sequel-Idee

Mit Im Wasser der Seine gelang Filmemacher Xavier Gens ein abgründiger Netflix-Hit. Wird es nun eine Fortsetzung zum französischen Hai-Thriller geben?

Hai-Alarm in Paris! So oder so ähnlich hätte man den französischen Netflix-Thriller Im Wasser der Seine ebenfalls nennen können. Seit dem 5. Juni 2024 ist er online, kraulte sich direkt auf Platz 1 der Netflix-Charts und zählt sogar Horror-Maestro Stephen King zu seinen Fans.

Nun stellt sich natürlich, wie bei jedem Projekt, das einigermaßen erfolgreich läuft, die Einhunderttausend-Franc-Frage: Wird es eine Fortsetzung geben?

Kommt Im Wasser der Seine 2 bei Netflix auf uns zu? Die Gespräche darüber könnten bald losgehen

Den aktuellen Stand zum Im Wasser der Seine-Sequel (Sea-quel?) gab Regisseur Xavier Gens diese Woche im Interview mit Variety zu Protokoll:



Im Moment, nach heutigem Stand, [haben wir keine Fortsetzung in der Pipeline], aber es besteht eine Chance, dass wir sie bald besprechen werden. Falls es ein Sequel geben wird, wird es in einem Paris spielen, das komplett unter Wasser liegt.

Spoiler zum Finale von Im Wasser der Seine: Der Film endet damit, dass eine Tsunami-Welle das Zentrum von Paris unter Wasser setzt und den intelligenten Haien freie Bahn bietet, die französische Hauptstadt (und dann auch weitere Metropolen) für sich einzunehmen.

Netflix Im Wasser der Seine

Im Wasser der Seine will unterhaltsamer Genre-Film und politische Satire gleichzeitig sein

Laut Gens sei sein Hai-Thriller zur Unterhaltung gedacht, nehme aber auch die Verlogenheit der französischen Regierung aufs Korn. Vor allem in Bezug auf die Olympischen Spiele 2024, die trotz vorgehaltener Tugenden zur Klimakrise beitragen:

Im Prinzip drehen sich die Olympischen Spiele darum, die Menschen der Welt zusammenzubringen. Das ist toll und tugendhaft. Es gibt aber auch viel Heuchelei und eine kommerzielle Ideologie dahinter, die ich nicht unterstütze.

Frankreich gibt nun 1,4 Milliarden Euro aus, um das Wasser der Seine für die Sportler:innen und Besucher:innen der Olympischen Spiele sauber zu halten. Ob das auch die Haie fernhalten wird?