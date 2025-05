Kommt Mission: Impossible 9? Das Ende der Action-Reihe mit Tom Cruise ist nicht so sicher, wie ihr denkt

Folgt auf den gerade im Kino gestarteten 8. Teil Mission: Impossible - The Final Reckoning noch ein Sequel mit einer neunten unmöglichen Mission für Tom Cruises Ethan Hunt?

Tom Cruises neustem Action-Ausflug Mission: Impossible - The Final Reckoning steckt das Finale schon im Titel. Aber ist nach Teil 8 wirklich Schluss oder wird es mit Mission: Impossible 9 ein weiteres Sequel geben?



Kommt nach Teil 8 auch noch Mission: Impossible 9 mit Tom Cruise?

"Du musst mir vertrauen. Ein allerletztes Mal", verkündete Tom Cruises Ethan Hunt schon im Trailer. Wer Mission: Impossible 8 bereits gesehen hat, weiß, dass der Film sich auch wie ein Finale anfühlt.

In seinen fast drei Stunden Laufzeit holt The Final Reckoning zahlreiche Anspielungen an frühere Teile (wie die "Hasenpfote") wieder heraus, eröffnet Rachepläne von Nachkommen verstorbener Figuren und bringt sogar CIA-Analysten der ersten Stunde zurück. Über acht Filme hat Ethan Hunt die Leben vieler Menschen in neue Bahnen gelenkt und all das bündelt Teil 8 mit zahlreichen Rückblenden in seinem Finale.

Von seiner Handlung bis zur Bewerbung des achten Mission: Impossible-Films spricht also vieles dafür, dass dies der letzte Film der Reihe ist. Allerdings werden Sequel-Entscheidungen auch immer auf der Grundlage von Einspielergebnissen getroffen, die in den nächsten Wochen die Weichen über Ende oder Fortführung stellen könnten.

Außerdem ist Tom Cruise ein Star, der niemals nie sagen würde. Grace-Darstellerin Hayley Atwell würde ein weiterer M:I-Film laut Guardian -Interview "nicht überraschen", weil sie "Tom Cruise und das Wort Finale für einen Widerspruch" hält.

Teil 9 ist keine unmögliche Mission: Tom Cruise will drehen, bis er 100 ist

Während Mission: Impossible 4 - Phantom Protokoll gab es bei Paramount kurzzeitig Pläne, Tom Cruises alternde Hauptfigur Ethan Hunt mit Jeremy Renners William Brandt zu ersetzen. Doch das Action-Franchise war zu eng mit seinem großen Star verwachsen und so zerstörte sich diese Idee in bester M:I-Manier selbst. Auch mit mittlerweile 62 Jahren verriet Tom Cruise dem Hollywood Reporter kürzlich, er werde "nie aufhören, Action-Filme zu machen [...] ich werde Filme drehen, bis ich 100 bin." Als Vorbild dient ihm dabei Harrison Ford, der auch mit über 80 noch Action-Rollen dreht.

Tom Cruise wird an seinem Markenzeichen, selbst durchgeführten Stunts, also festhalten, solange sein Körper es zulässt. Auch Regisseur Christopher McQuarrie, der die M:I-Reihe seit dem fünften Film inszeniert, sagte im Jahr 2023 gegenüber Fandango , das Reckoning-Doppel sei nicht das Ende der Reihe und sie hätten schon Ideen für das, was als Nächstes kommt. Das ist freilich zwei Jahre her, und Pläne können sich bekanntlich ändern (damals hieß Final Reckoning noch Dead Reckoning Teil 2).

Offizielle Aussagen zu weiteren M:I-Filmen gibt es aktuell nicht. Aber ganz müssen Fans die Hoffnung auf ein Sequel nicht fahren lassen, zudem auch das Ende von Mission: Impossible 8 ein Anknüpfen durchaus hergibt.

Achtung, es folgen Spoiler zum Ende von Mission: Impossible 8.

Denn am Ende von Mission: Impossible - The Final Reckoning überlebt Ethan Hunt sein Himmelfahrtskommando (anders als andere nummerierte Agenten der jüngeren Filmvergangenheit). Das Franchise verliert in der ersten Hälfte nur Ethans langjährigen Wegbegleiter Luther (Ving Rhames) an Gabriels (Esai Morales) diabolische Pläne, weil dieser sich selbst opfert.

Auch wenn es für den schwer verletzten Benji (Simon Pegg) kurzzeitig kritisch aussieht und Tom Cruises Ethan am Schluss scheinbar ohne Fallschirm vom Himmel fällt, besteht der Rest des IMF-Teams die Mission. Alte und neue Verbündete wie Grace (Hayley Atwell), Paris (Pom Klementieff) und Degas (Greg Tarzan Davis) verabschieden sich schließlich nickend am Londoner Trafalgar Square und tauchen in der Menge unter. Ethan könnte sie aber jederzeit neu versammeln.