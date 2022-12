Lebensgefährliche Stunts statt Marvel-CGI-Meer: Tom Cruise ist der größte Action-Star unserer Zeit, weil er für seinen Job sterben würde

Top Gun 2 brach Rekorde und jagte dem Kinopublikum einen Adrenalinschub nach dem nächsten durch den Körper. Das liegt vor allem an einem Mann: Tom Cruise, dem lebensmüdesten Schauspieler in Hollywood.

Als Tom Cruise vier Jahre alt ist, springt er mit einem selbstgebastelten Fallschirm vom Dach seines Elternhauses. Damals, zwischen Hausdach und Boden, scheint das letzte Mal gewesen zu sein, dass Cruise wirklich Angst um sein Leben hatte. Ein halbes Jahrhundert später kniet er auf einem fliegenden Flugzeug und spricht einen Aufsager für das erste Screening von Top Gun: Maverick in die Kamera.

Als der Schauspieler gesagt hat, was er sagen wollte, richtet er sich auf, verabschiedet sich und lehnt sich entspannt an die Flügel, während das Flugzeug um 90 Grad zur Seite abkippt und aus dem Bild fliegt. (Seht hier das Video) Für Tom Cruise ist es nur eine weitere PR-Aktion, mit der er sich aktiv in Lebensgefahr bringt. Für das fassungslose Publikum ist es ein weiterer Beweis dafür: Der Mission Impossible-Star würde lieber für einen Stunt sterben, als sich via Computer in eine gefährliche Situation basteln zu lassen.

Egal ob Top Gun, Mission Impossible oder Die Mumie: Tom Cruise ist der echteste Superheld in Hollywood

Für die Mission Impossible-Teile kletterte Tom Cruise den größten Wolkenkratzer der Welt hinauf, musste mehrere Minuten lang die Luft anhalten, sprang aus über 8.000 Metern Höhe aus einem Flugzeug, ließ sich beinahe ein Messer ins Auge rammen und fuhr Motorrad-Verfolgungsjagden ohne den hollywoodtypischen Sicherheitsgurt. Beim Dreh zum gescheiterte Reboot von Die Mumie drehten Cruise und seine Schauspiel-Partnerin Annabelle Wallis 64 Mal ein und denselben Flugzeugabsturz im freien Fall.



Als Tom Cruise für Top Gun 2 die gleiche Selbstaufgabe von seinen Co-Stars erwartete und sie durch ein hartes Trainingsprogramm jagte, stießen die immer wieder an ihre Grenzen. Fast alle mussten sich übergeben, einer glaubte sogar, zu ertrinken.

In diesem Video spricht der Cast über den harten Dreh zu Top Gun: Maverick

Top Gun: Maverick - Featurette Preparing To Fly

Andere spielen Superhelden, Tom Cruise scheint sich in der öffentlichen Wahrnehmung wohlzufühlen, einer zu sein. Robert Elswit, Director of Photography bei Mission: Impossible 5 - Rogue Nation scheint zumindest überzeugt, dass der Schauspieler irgendetwas in sich hat, das andere nicht zu haben scheinen. Dem Hollywood Reporter sagte er zum legendären Mission Impossible-Stunt, in dem sich Cruise an einen startenden Airbus festklammert:



Wenn Tom nicht selbst am Flugzeug hätte hängen können, hätte er die Szene nicht im Film haben wollen. Was ist da in ihm, dass es ihm möglich macht, sowas durchzuziehen – und sich dabei nicht vor Angst ins Hemd zu machen?

Vielleicht war sein kindlicher Sprung vom Dach des Familienhauses Tom Cruises Superhelden-Origin-Moment. Irgendeine chemische Zusammensetzung in seinem Körper wurde dadurch aktiviert und macht ihn furchtlos. Anders lässt sich nicht erklären, dass er dem Tod seit Jahren zunehmend dreister ins Gesicht lacht, während sich das Publikum in seinen bequemen Kinosesseln fast in die Hose macht. Und ist es nicht genau das, was ein guter Action-Star braucht?

Tom Cruise ist der ultimative Action-Held, weil wir selbst in Zeiten von Marvel und CGI-Overkill noch Angst um ihn haben können

Kürzlich veröffentlichte Paramount ein Video von den Dreharbeiten zu Mission: Impossible 7 - Dead Reckoning Teil Eins. Tom Cruise dreht hier den "größten Stunt der Filmgeschichte": Er fährt mit einem Motorrad über eine Klippe, springt dann von besagtem Bike und stürzt in die Tiefe, bevor er gerade noch rechtzeitig einen Fallschirm öffnet. "Das ist ein Kindheitstraum von mir", sagt Tom Cruise im Video. Als er kurz darauf auf den Abgrund zurast, scheint die Crew vor den Bildschirmen einem Herzinfarkt nahe.

Mission Impossible 7: Dead Reckoning - Featurette Größter Stunt der Kinogeschichte (Deutsche UT) HD

Simon Pegg, Cruises mehrjähriger Mission Impossible Co-Star, beschrieb die vorherrschende Angst am Set im Gespräch mit US-Showlegende Conan O'Brien mal so:

Wenn wir ihm dabei zusehen, haben wir keine Ahnung, ob er überleben wird. Tom Cruise ist furchteinflößend. Was Tom tut, hat nichts mit Adrenalin zu tun. Das muss ein anderes Hormon sein, das du nur kurz vor deinem Tod ausstößt.

In anderen Filmen, für andere Stars drehen Stunt-Leute die lebensgefährlichen Szenen – und bekommen dafür öffentlich viel zu wenig Applaus. Was Tom Cruises Einsatz so "furchteinflößend" macht, ist, dass die Filmmagie hier minimal scheint. Keine Body-Double, keine Computer-Klippen.

Der 60-Jährige liefert eine der letzten filminduzierten Adrenalin-Erfahrungen, die sich noch echt anfühlt. Die nicht nahezu ausschließlich vor einem Greenscreen spielt. In Studios gedreht wird, in denen die Schauspieler sich manchmal nicht einmal im gleichen Raum befinden und der Film um sie herum erst später am Computer entsteht.

Tom Cruise ist die schwitzende, blutende, lachende Antithese zu den CGI-Blockbustern unserer Zeit. Oder um es mit einer Moviepilot-Kollegin zu sagen: Tom Cruise ist der einzig wahre Iron Man.



