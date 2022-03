Komplett absurder Netflix-Vorfall: Ausgerechnet am Lupin-Set wurde zum zweiten Mal in einer Woche geklaut

Nachdem schon kürzlich Unbekannte Netflix-Equipment vom Drehort klauten, geht die Diebstahl-Serie jetzt weiter: Und zwar absurderweise am Set der Lupin-Serie.

Lupin-Fans sitzen auf dem Trockenen: Nachdem der zweite Teil der Serie mit Omar Sy mit einem großen Knaller endete, beobachten sie ungeduldig die Dreharbeiten zu Teil 3. Von dort gibt es nun aber ganz andere Neuigkeiten: Das Netflix-Set wurde überfallen und ausgeraubt.

Schaut euch hier den Trailer zum zweiten Teil von Lupin auf Netflix an:

Lupin - Teil 2 Trailer (Deutsch) HD

Netflix-Fluch? Vor Lupin wurde bereits ein anderes Serien-Set überfallen

Laut Variety verschafften sich dabei Maskierte Zugang zum Set, warfen Feuerwerkskörper und stahlen Requisiten im Wert von 330.000 Dollar. Und das alles, während eigentlich eine Szene mit Omar Sy gedreht werden sollte.

Das ganze scheint völlig absurd: Einmal davon abgesehen, dass hier ausgerechnet das Set einer Diebes-Serie bestohlen wird, passierte das Ganze in ähnlicher Form kürzlich schon einmal: Vom Set der Netflix-Serie The Crown wurden vor wenigen Tagen 200.000 Dollar an Requisiten gestohlen.

Wann kommt Lupin Teil 3 mit Omar Sy zu Netflix?

Ob die Dreharbeiten an Lupin durch den Diebstahl zurückgeworfen werden, ist nicht bekannt. Für Teil 3 der Serie gibt es allerdings auch noch kein konkretes Startdatum: Wir rechnen damit, die neuen Folgen im Sommer 2022 auf Netflix zu sehen.

Was denkt ihr über die Netflix-Diebstähle?