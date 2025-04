Konklave-Regisseur Edward Berger schickt Brad Pitt auf Thriller-Reise: Sie verfilmen einen gefeierten Roman

Edward Berger verfilmt einen gefeierten Roman mit Brad Pitt. Nach im Westen nichts Neues und Konklave ist er mit der Adaption erneut auf Oscar-Kurs.

Konklave-Macher und Brad Pitt verfilmen Thriller-Drama einer zerbrochenen Familie

Edward Berger ist ein Oscar-Flüsterer. Seine letzten Filme Im Westen nichts Neues und Konklave gewannen insgesamt 5 Academy Awards und waren für zahlreiche weitere nominiert. Mit seinem neuen Film nimmt er die Auszeichnung jetzt erneut ins Visier: Es handelt sich umwie Variety berichtet.

The Riders ist eine Adaption des gleichnamigen Besteller-Romans von Tim Winton, der im Jahre 1987 spielt. Die Handlung dreht sich um eine Familie, die von Australien nach Irland umzieht. Ehemann Fred Scully (Pitt) reist voraus, Frau Jennifer und Kind Billie sollen nachkommen. Doch als er sie schließlich am Flughafen abholen will, steht dort nur seine traumatisierte siebenjährige Tochter.

Schaut hier den Trailer zu Edward Bergers letztem Film Konklave:

Konklave - Trailer (Deutsch) HD

Scully versucht zu ergründen, was genau passiert ist. Gemeinsam machen sich die beiden auf zu einer Reise durch Europa und wollen enträtseln, warum ihre Ehefrau und Mutter sie verlassen hat. Billie weiß dabei von Dingen, die ihr Vater niemals verstehen könnte.

Tim Wintons Roman stieß bei Veröffentlichung 1994 auf viele begeisterte Reaktionen. Publishers Weekly beschreibt ihn als einen "überwältigend" geschriebenen "Spannungsthriller".

Das Drehbuch zur Verfilmung wird von David Kajganich (Suspiria) verfasst, Produktionsstudio ist die gefeierte Indie-Schmiede A24. Weitere Informationen zur Adaption, etwa zur Besetzung anderer Figuren oder Details zum Plot, sind aktuell nicht bekannt.

Wann erscheint The Riders mit Brad Pitt?

Einen Starttermin hat The Riders momentan noch nicht. Sowohl Berger als auch Pitt bereiten gegenwärtig noch diverse andere künftige Projekte vor. Vor 2027 rechnen wird nicht mit der Veröffentlichung. Brad Pitt ist ab dem 26. Juni 2025 mit der Rennfahrer-Action F1 im Kino zu sehen, Berger entwickelt unter anderem einen neuen Jason Bourne-Film.