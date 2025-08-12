Kostenlos im Stream: 200-Minuten-Epos, dessen Schlachten mit 18.000 echten Soldaten gedreht wurden

Über 200 Minuten lang ist King Vidors Historienepos Krieg und Frieden, der zur Zeit gratis streamt. Lest hier, warum sich der Film nicht nur für Audrey Hepburn-Fans lohnt.

Sechs Autoren, 65 Ärzte, 500 Seiten Drehbuch und 18.000 Militärangehörige – das sind einige der Zahlen, die das Historienepos Krieg und Frieden mit Filmlegende Audrey Hepburn umranken. Die Großproduktion aus dem Jahr 1956 scheute weder Kosten noch Mühen, um Leo Tolstois Roman auf die Leinwand zu bannen. Wer den Film noch nie gesehen hat, kann diese Lücke füllen – ohne Abo oder versteckte Kosten. Der sehenswerte Vertreter von Hollywoods Monumentalkino streamt derzeit bei einem Anbieter gratis.

Krieg und Frieden entführt in die Ära Napoleons

Gleich vorweg: Dieser Krieg und Frieden sollte nicht mit dem noch aufwendigeren und noch besseren sowjetischen Mehrteiler verwechselt werden, der etwa zehn Jahre später erschien. Aber ohne die Verfilmung von Meisterregisseur King Vidor hätte es den Nachfolger vielleicht nicht gegeben. Die Heimat Tolstois sah sich nämlich nach der amerikanisch-italienischen Koproduktion veranlasst, noch einen drauf zu setzen.

Die Geschichte beginnt 1805, also während der napoleonischen Ära. Im Mittelpunkt steht ein breites Ensemble mehr oder weniger edler Leute, darunter der ziellose Pierre (Henry Fonda), sein Freund Andrei (Mel Ferrer), der als Offizier Napoleon (Herbert Lom) persönlich begegnen wird, und die junge Natascha (Hepburn), die in Pierre verliebt ist. Ihre und weitere Schicksale werden über mehrere Jahre verfolgt, sodass sich große Gefühle und Schlachten die Klinke in die Hand geben.

Auch interessant:

So könnt ihr Krieg und Frieden gratis streamen

Der Klassiker mit Audrey Hepburn streamt im On Demand-Angebot von Pluto TV. Dabei handelt es sich um einen kostenfreien, werbefinanzierten Anbieter mit Streaming-Katalog und mehreren Sendern, darunter unser Moviepilot TV-Kanal. Hier werden nur Filme gezeigt, die bei der Moviepilot-Community gut abschneiden. Das Historienepos gehörte mit guten 6,7 Punkten bei über 400 abgegebenen Stimmen in der Vergangenheit ebenfalls dazu.

Krieg und Frieden streamt im Katalog von Pluto TV . Ihr könnt Pluto TV per App auf dem Fernseher schauen oder per Stream, und zwar direkt hier bei Moviepilot:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Warum sich das Historienepos mit Audrey Hepburn lohnt

Ob gigantisches Panorama oder diffizile Gefühlswelten, Meisterregisseur King Vidor inszenierte in unterschiedlichsten Genres prägende Klassiker. So drehte er mit Die große Parade einen der besten Kriegsfilme der Stummfilmzeit, legte aber auch das Melodrama-Meisterwerk Stella Dallas vor.

In Krieg und Frieden werden die Talente vereint und das mit einer vorzüglichen Audrey Hepburn in der Hauptrolle. Natascha gehört zu den ikonischen Figuren der Literaturgeschichte und der Frühstück bei Tiffany-Star verkörpert ihre jugendliche Energie und Zartheit so einnehmend, wie nur Hepburn es vermag.

In erster Linie beeindruckt Vidors Verfilmung jedoch durch ihre Ausmaße. Die 1950er waren die Hochphase von Monumentalfilmen auf beiden Seiten des Atlantiks und der in Italien gedrehte Krieg und Frieden zählt zu den aufwendigsten Filmen seiner Zeit. Bis zu 18.000 italienische Armeeangehörige wurden als Komparsen genutzt, unter anderem für die Nachstellung der "Eroberung" Moskaus (via AFI ). Dabei waren zahlreiche Ärzte darunter, um sie bei möglichen Verletzungen zu behandeln.

Auch interessant:

Wer also ein Herz für Ausstattungskino allererster Güte hat oder einmal sehen will, wie Hollywood gigantische Schlachten vor dem Zeitalter von Computer-Effekten realisierte, sollte sich Krieg und Frieden nicht entgehen lassen.