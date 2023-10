Kostenlos streamen: Vergessenes Sci-Fi-Highlight mit The Rookie-Star, das vor 6 Jahren viel zu früh abgesetzt wurde

Bei Amazons kostenlosem Streaming-Dienst Freevee gibt es ein fesselndes Sci-Fi-Highlight zu streamen, das zu Unrecht in Vergessenheit geraten ist. Vor der Kamera ist ein The Rookie-Star mit dabei.

Amazons Streaming-Dienst Freevee hat unter anderem zwei Vorzüge. Einerseits ist zum Streamen nur ein kostenloser Amazon-Account notwendig. Andererseits werden hier oft vernachlässigte Highlights aus der Vergangenheit wieder ans Ufer gespült. Wie etwa die Sci-Fi-Serie Dark Matter mit The Rookie-Darstellerin Melissa O'Neil.

The Rookie-Star muss in Sci-Fi-Serie ihr Gedächtnis wiedererlangen

Dark Matter dreht sich um die Crew des Raumschiffes Raza, die eines Tages ohne Erinnerung in ihren Hyperschlaf-Kapseln erwacht. Da sie ihre Namen vergessen haben, benennen sie sich nach der Reihenfolge, in der sie aufgewacht sind. Two (O'Neil) übernimmt dabei schnell die Führung der Crew. Gemeinsam lüften sie das düstere Geheimnis ihrer Vergangenheit.

Syfy Melissa O'Neil in Dark Matter

Dark Matter lief seit 2015 unter anderem bei Syfy. Nach der Verlängerung um eine dritte Staffel wurde die Serie Ende 2017 durch den Sender abgesetzt. Sie bekam während ihrer Ausstrahlung überdurchschnittliche Kritiken (via Metacritic ), die unter anderem die liebenswerten Figuren lobten.

Die Serie von Joseph Mallozzi und Paul Mullie (Delete) ist mit der kompletten Anzahl an 39 Folgen auf Freevee zu sehen. Neben O'Neil gehört unter anderem Marc Bendavid (Reacher) zur Besetzung.

