Kostenloser Streaming-Dienst: rlaxx TV ist ideal für alle, die sich einfach mal berieseln lassen wollen

Keine Lust auf die Endlos-Suche im Streaming-Katalog? Dann schaut euch den kostenlosen Streaming-Dienst rlaxx TV an. Der bietet abwechslungsreiches Fernsehen für alle, die sich einfach berieseln lassen wollen.

Die Suche nach der Perle in den Katalogen der Streaming-Dienste dauert manchmal länger als der Film selbst. Und das kann einem gewaltig auf die Nerven gehen. Dafür bietet der neue kostenlose Streaming-Dienst rlaxx TV die ideale Alternative. Denn der Streaming-Dienst aus Kiel bringt das Feeling eines entspannten Abends vor dem Fernseher zurück, an dem man sich einfach mal berieseln lassen will. Dabei ist die App schon jetzt auf zahlreichen Geräten verfügbar.

Jetzt streamen, statt lange zu suchen: Was ist rlaxx TV?

Bei dem deutschen Projekt rlaxx TV handelt es sich um eine kostenlose, werbefinanzierte App, die euch ohne Abo oder Anmeldung eine Auswahl an themenbasierten Kanälen bereitstellt. Die Idee dahinter ist denkbar einfach: Die großen Streaming-Dienste sind schön und gut, aber manchmal will man das Programm einfach laufen lassen, statt alle paar Minuten selbst darüber zu entscheiden. Zum Beispiel weil du gerade die Wohnung saugst, am Rechner sitzt oder auf dem Handy durch Reddit scrollst.

© rlaxx TV Die Startseite von rlaxx TV

Du kannst rlaxx TV öffnen und es spielt automatisch ab. Falls dich ein Film, eine Serie oder eine Doku interessiert, kannst du sie aber auch von vorne oder später noch anschauen. Flexibilität wird groß geschrieben, die Verantwortung fürs Programm liegt aber – wie beim guten alten Fernsehen – nicht nur bei dir.

Wie funktioniert der neue kostenlose Streaming-Dienst?

Suche im App-Store deines Fernsehers nach "rlaxx" und schon wird dir die App angezeigt. Nach dem Download geht es sofort los, da das Anlegen eines Accounts nicht verlangt wird. Du brauchst also weder deinen Namen noch deine E-Mail-Adresse anzugeben.

Auf diesen Fernsehern und Devices gibt es rlaxx TV

Bei folgenden TV-Marken findest du die App: Hisense, Panasonic, LG, Sharp, Telefunken, Toshiba, Vestel, Blaupunkt, Hitachi, VC, Medion und Metz.

Alternativ kannst du rlaxx TV aber auch über diese Geräte nutzen: Amazon Fire TV Devices, Android TV, Apple TV und Xbox.

Nach der Installation kannst du den automatisch ausgewählten Sender abspielen lassen oder du schaust dir das Programm in der Übersicht an.

© rlaxx TV Die Programmübersicht

Die Nutzeroberfläche ist leicht verständlich und ähnelt der von gängigen Kabel-TV-Boxen. So stehen die wichtigsten Funktionen zur Auswahl: Pause, Vor- und Zurückspulen, Neustart oder Später ansehen.

Parallel zum linearen Programm bietet rlaxx TV einen On-Demand-Katalog. In einer App werden also klassisches Fernsehen und Streaming-Dienst verbunden. Und das kostenlos!

Welche Serien und Filme gibt es zum kostenlosen Streamen bei rlaxx TV?

Es gibt mehrere themenbasierte Kanäle bei rlaxx TV, die ein abwechslungsreiches Programm bieten. Dabei wird der neue Streaming-Dienst kontinuierlich durch neue Kanäle und Inhalte erweitert.



© rlaxx TV Der On-Demand-Bereich

rlaxx Series zeigt zum Beispiel unterschiedlichste Serien, darunter hochwertige Krimis (Gracepoint), Dramen (The Slap - Nur eine Ohrfeige) oder Comedys (Mr. Bean). Andere Sender sind ganz auf Western, historische Dokumentationen oder Kochsendungen spezialisiert.



Motorsport-Fans kommen ebenso auf ihre Kosten wie alle, die sich gern mal ein Comedy-Special von einigen der bekanntesten Komiker:innen überhaupt reinziehen. Vom B-Movie-Klassiker bis zur Telenovela werden alle denkbaren Geschmäcker bedient.

Das Angebot von rlaxx TV lohnt sich also ganz besonders, wenn du keinen klassischen TV-Anschluss mehr hast, aber nach einer kostenlosen Alternative suchst. Denn dann heißt es einschalten, abschalten und los geht's!