Netflix-Sensation schafft, was noch keinem Film in der Geschichte des Streamers gelungen ist

Der Siegeszug von Netflix' Fantasy-Hit KPop Demon Hunters hält an und hat nun die nächste Erfolgsmeldung vorzuweisen – und zwar im Kino mit einer neuen Version.

Mittlerweile dürften wohl fast alle mit Netflix-Zugang schon von KPop Demon Hunters gehört haben. Der animierte Fantasy-Film über eine Girlgroup, die neben ihrer Musikkarriere ein Doppelleben als Dämonenjägerinnen führt, hält sich seit Wochen in den Streaming-Charts und eroberte wiederholt Platz 1 zurück.

Mittlerweile ist das bunte Abenteuer von Chris Appelhans und Maggie Kang der zweiterfolgreichste Netflix-Film aller Zeiten und könnte bald auch Nummer 1, Red Notice, vom Thron stoßen. Daraus hat auch der Streamer nun Konsequenzen gezogen.

KPop Demon Hunters ist Netflix' erster Kinoerfolg

Wer den Erfolg von KPop Demon Hunters analysiert, kann den Siegeszug an vielen Faktoren festmachen. Einer davon ist die Musik, die sich im Ohr einnistet und neben den Streaming-Charts auch die Song-Billboards dominiert. Lieder wie "Golden" können Fans des Fantasy-Hits mittlerweile mitsingen und so hat Netflix in den USA den Film für ein Wochenende als Sing-Along-Version in die Kinos gebracht.

Mit Erfolg: Wie der Hollywood Reporter berichtet, spielte KPop Demon Hunters am Wochenende vom 22. bis zum 24. August 2025 insgesamt circa 18 bis 20 Millionen US-Dollar an den US-Kinokassen ein. Für einen Film der bereits seit 9 Wochen im Stream abrufbar ist, stellt das einen erstaunlichen Gewinn dar. Zumal einige Kinoketten wie der Riese AMC Theaters die Aufführungen von schon daheim verfügbaren Filmen weiterhin verweigern.

In den USA ist KPop Demon Hunters damit vor Weapons - Die Stunde des Verschwindens (mit 15.6 Millionen US-Dollar am Box Office in Woche 3) der erfolgreichste Film des Wochenendes. Normalerweise berichtet Netflix nicht von seinen finanziellen Gewinnen oder Verlusten. Hier ist der Erfolg dennoch grob messbar, auch wenn der Streamer keine genauen Zahlen herausgibt.

Die Sing-Along Version von KPop Demon Hunters kommt auch zu Netflix

Wer nun traurig ist, in den USA nicht bei dem Kino-Event dabei gewesen zu sein, kann sich zumindest auch hierzulande auf die Karaoke-Version freuen: Der KPop Demon Hunters Sing-Along erscheint am heutigen 25. August 2025 bei Netflix.

Fortsetzungen für KPop Demon Hunters sind ebenfalls in Planung und wurden schon in Hinweisen im Film angedeutet.

Podcast: Warum Netflix-Sensation KPop Demon Hunters alle Rekorde bricht

Ein Film erobert gerade die Allzeit-Charts bei Netflix und bricht alle Rekorde: KPop Demon Hunters. Der Fantasy-Animationsfilm schafft es, selbst K-Pop-Neulinge zu überzeugen. Was der Film mit Buffy - Im Bann der Dämonen und einem Mega-Hit von Disney zu tun hat und warum Teil 2 unbedingt kommen sollte, wird in dieser Folge erklärt.

