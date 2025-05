Krach bei neuem Action-Film von Reacher-Star Alan Ritchson: Das steckt hinter dem Rauswurf

Neben Reacher dreht Alan Ritchson gerade einen neuen Action-Film. Hier kam es am Set zu einem Zwischenfall, nach dem der Star die Zusammenarbeit mit der beteiligten Person beendet hat.

Fans von Amazons Action-Hit Reacher müssen sich noch bis Staffel 4 gedulden. Hauptdarsteller Alan Ritchson ist zurzeit noch mit den Dreharbeiten für seinen neuen Film Runner beschäftigt, der in Australien gefilmt wird. Hier kam es vor wenigen Tagen zu einem Zwischenfall, nach dem der Star und sein Manager Dan Spilo getrennte Wege gehen.

Manager von Alan Ritchson wurde von Action-Set gefeuert

Wie unter anderem Deadline berichtet, ist Spilo aus nicht näher benannten Gründen als Produzent vom Runner-Set entlassen worden. Zuvor soll die Personalabteilung laut Quellen des Branchenblatts Fälle von Mobbing und verbalen Ausfällen gegenüber der Crew überprüft haben. Nach dem Vorfall beendete auch Alan Ritchson sofort die Zusammenarbeit mit seinem Manager. Eine offizielle Begründung dazu gab es nicht.

2019 nahm Spilo bereits an der amerikanischen Reality-Show Survivor: Island of the Idols teil, wo er als erster Kandidat die Sendung vorzeitig wegen unangemessenem Verhalten verlassen musste. Als Manager von Alan Ritchson war er in den letzten Jahren für den geradezu kometenhaften Aufstieg des Action-Stars durch Rollen wie Reacher mitverantwortlich.

Wann startet Runner mit Alan Ritchson im Kino?

Ein konkretes Startdatum für den neuen Action-Film mit dem Reacher-Star steht noch nicht fest. Wir rechnen mit einem Release irgendwann 2026.

In Runner spielt Ritchson den professionellen Kurierfahrer Hank Malone, der einen Organtransport für ein siebenjähriges Mädchen sicherstellen soll. Als ein Mafiaboss die Fracht angreift, kommt es zum tödlichen Duell. Neben Ritchson in der Hauptrolle spielt unter anderem Owen Wilson (Die Tiefseetaucher) in Runner mit.