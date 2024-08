"Krankhaftes Verhalten": Dschungelcamp-Kandidatin Giulia Siegel erträgt David Ortega nicht mehr

David Ortega macht auch nach seinem Dschungel-Aus ordentlich Welle. Jetzt meldet sich Giulia Siegel zu Wort, denn sie hat genug von ihrem Ex-Mitstreiter.

Bereits an Tag 2 musste David Ortega das Camp von Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden verlassen. Seine Mitcamper:inne wählten den einstigen Köln 50667-Star aus der Show, nachdem er zuvor verbal auf fast alle seine Camp-Kolleg:innen losgegangen und heftig ausgerastet war. Während der Ausstrahlung meldete sich David via Social Media bei seinen Fans und machte einen Rundumschlag. Vor allem Giulia Siegel bekommt ihr Fett weg – doch die wehrt sich jetzt gegen David.

„Ich packe es nicht mehr“: Giulia Siegel richtet ernste Worte an David Ortega

David Ortega feuerte im Netz ordentlich gegen Giulia Siegel. So wirft er ihr vor, sie haben ihn „körperlich berührt“, da Giulia in ihre geschmuggelte Gewürzmischung unter anderem ein Mozzarella-Gewürz gemischt hatte. Giulia habe gewusst, dass David vegan lebe und trotzdem habe sie das Gewürz im Dschungelcamp an das Essen gemacht, welches er dann gegessen hatte. Der Laiendarsteller drohte der Künstlerin sogar mit einer Anzeige. Zu den Vorwürfen meldete sich Giulia Siegel prompt und stellte klar, dass sie das Tomate-Mozzarella-Gewürz nicht verwendet habe und selbst wenn, sei es vegan gewesen.

Doch Giulia wollte nicht nur das Gewürz-Gate klarstellen. In einem Video auf ihrem Instagram-Kanal richtete sie eine Bitte direkt an David. „Was du die letzten 48 Stunden mit mir machst, auf WhatsApp und auf Instagram, das geht nicht mehr. Es ist nicht normal. Es ist aus meiner Sicht ein krankhaftes Verhalten“, erklärte die DJane. Emotional sei sie mit den Nerven am Ende.

Gerade die Höhen und Tiefen, die du jeden Tag hoch und runter hast. Ich kann nicht mehr emotional. Ich packe es nicht mehr. Bitte wende dich an Familie, Freunde oder an unseren Psychologen, der dabei gewesen ist oder die Produktion.

Über 1.000 Nachrichten soll Giulia von ihrem Ex-Mitstreiter über WhatsApp und Instagram erhalten und jetzt würde es ihr einfach reichen. Ob sich David ihre Bitte zu Herzen nehmen wird, ist fraglich. Zumindest in den Kommentaren zu ihrem Video kontaktierte der Spanier sie immer weiter.



TV & Streaming: So kannst du das Dschungelcamp der Legenden schauen

Seit 16. August läuft die Jubiläumsstaffel vom Dschungelcamp unter dem Namen „Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“ bei RTL. Täglich um 20:15 Uhr wird eine neue Folge ausgestrahlt. Auf RTL+ kann die jeweilige Folge bereits einen Tag vorher gestreamt werden. Die neue Staffel umfasst insgesamt 17 Folgen.