"Kriege keinen Cent von Netflix": Eine der besten Serien wurde bei dem Streaming-Dienst zum Mega-Erfolg, aber der Star ging leer aus

Breaking Bad wurde auf Netflix zum Mega-Hit. Star Aaron Paul half das aber nichts. Laut eigenen Worten bekam er vom Streamer bis heute keinen Penny.

Breaking Bad-Stars kämpfen mit Netflix um faire Bezahlung

Breaking Bad gilt als eine der besten Serien der letzten 15 Jahre. Die AMC-Produktion entwickelte sich zum Mega-Hit. Nicht zuletzt, weil Netflix die Serie ins Programm aufnahm (via Vox ), was auch dem Streamer einen gewaltigen Erfolg bescherte. Jesse-Darsteller Aaron Paul

Paul nimmt wie Bryan Cranston und andere Breaking Bad-Kollegen am Streik der Schauspieler:innen und Autor:innen in Hollywood teil. Im Rahmen einer Ansprache machte er laut The Independent -Bericht seinem Ärger Luft:

Ich kriege für Breaking Bad keinen Cent von Netflix. Es ist völlig verrückt. Viele Streamingdienste wissen, dass sie bisher damit durchgekommen sind, Leute nicht fair zu bezahlen. Und jetzt ist es Zeit, das zuzugeben.

AMC Aaron Paul als Jesse Pinkman

Neue Gagenmodelle für die Streaming-Ära stellen eine der Hauptforderungen der Streikenden dar. In vielen Fällen ist die Bezahlung der Schauspieler:innen nicht an den Streaming-Erfolg einer Serie gekoppelt, obwohl die Plattform dabei extrem profitiert.

