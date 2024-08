Kult-Klinge aus Star Wars im Angebot sichern: Auf diese hochwertigen Lichtschwerter gibt es richtig viel Rabatt

Lichtschwerter für weit unter 100 Euro gibt es gerade bei Amazon im Angebot. Sichert euch die robuste und authentische Kult-Klinge aus dem Star Wars-Universum zu einem richtig guten Preis.

Eine der berühmtesten Waffen der Filmgeschichte ist das Lichtschwert aus Star Wars. Für echte Show-Kämpfe eignet sich das Ansaber Lichtschwert *, welches gerade richtig günstig bei Amazon zu ergattern ist. Zu den 20 Prozent Rabatt gibt es zusätzlich einen 10 Euro-Coupon, den ihr vor der Bestellung anklicken müsst, wodurch der Preis auf 69,99 Euro fällt.



Ansaber Lichtschwert für echte Show-Kämpfe Deal Zu Amazon

Richtig günstig: Lichtschwerter mit zahlreichen Soundeffekten und Farbwechseln

Das Anasaber Lichtschwert verfügt über 12 Farben und 4 Sound-Fonts-Modi. Wenn ihr also beim Roleplay die Schwerter gegeneinander krachen lässt, erscheinen die passenden Aufprallgeräusche und Lichtblitze aus den Filmen.

Dank des eingebauten Verbindungsstücks, könnt ihr auch zwei Klingen zu einem längeren Schwert verbinden. So werden aus der 78 cm langen Waffe im Handumdrehen 153 cm. Der Aluminiumgriff des Ansaber Lichtschwerts * liegt gut in der Hand und den leistungsstarken 2000mA Akku könnt ihr ganz leicht über den USB-C Anschluss aufladen.

Amazon Ansaber Lichtschwert

Für den Preis bekommt ihr mit dem Ansaber Lichtwert ein authentisches und robuste Waffe aus der weit entfernten Galaxie ohne zu viel in die Tasche zu greifen. Nur zwanzig Euro teurer ist das Smooth Swing Duell-Lichtschwert *, welches ebenfalls im Angebot ist. Hier bekommt ihr 16 verschiedene Farben und ebenso viele Soundeffekte. Durch die Motion Control Funktion kann das ikonische Lichtschwert auch per Handbewegung ein- und ausgeschaltet werden.

Lizenziertes Star Wars Lichtschwert und LEGO Set im Angebot

Lizenzierte Star Wars Lichtschwerter kosten ein vielfaches mehr. Zurzeit gibt es auf das Darth Vader FX Elite Schwert * aus der The Black Series-Reihe fast 30 Prozent Rabatt, dennoch liegt der Preis bei 252 Euro. Die hochpreisigen Sammlerstücke werden vermehrt in der Vitrine aufbewahrt, für Show-Kämpfe bieten sich daher eher die authentischen Nachbildungen an.

Apropos lizenziert: LEGO hat mit dem Dunklen Millenium Falkon * Anfang August ein komplett neues Star Wars-Set herausgegeben. Auf Amazon erhaltet ihr jetzt 25 Prozent Rabatt auf den 1.578-teiligen Bausatz.

Ob ihr nun die lizenzierten Lichtschwerter oder die günstigeren, aber ebenfalls robusten Nachbildungen wählt, hängt von eurem Geldbeutel ab. Mit den vielen Funktionen und Farben eignen sich alle Varianten der legendären Star Wars Waffe für spannende Duelle.

