Dschungelcamp-Fans von Finalisten enttäuscht: "Wie kann sie im Finale stehen?"

Das Dschungelcamp neigt sich dem Ende zu und im Halbfinale wird nochmal ordentlich aussortiert. Vor dem Finale müssen noch zwei Stars das Camp verlassen.

Staffel 18 vom Dschungelcamp ist bald zu Ende und im Halbfinale bei Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! kämpften am Samstagabend noch insgesamt fünf Promis um ihren Platz im Finale. Denn nur drei von ihnen bekommen weiterhin die Chance auf die Dschungelkrone und das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro. Wer so kurz vorm Finale gehen musste, erfahrt ihr hier.

Dschungelcamp 2025: Die Finalisten von Staffel 18 stehen fest

An Tag 16 wurde noch einmal richtig aussortiert, denn von den noch fünf verbleibenden Promis schaffen es nur drei ins Finale. Die Zuschauer:innen haben erneut über das Telefon-Voting über ihren Favoriten abgestimmt.

Sonja Zietlow und Jan Köppen verkünden das Ergebnis: Edith Stehfest und Timur Ülker haben die wenigsten Anrufe bekommen und müssen die Show somit verlassen. Die beiden hatten in den vergangenen Tagen immer wieder mit ihren Mitcamper:innen angeeckt. Möglicherweise haben diese Konflikte am Ende dazu geführt, dass die Fans Edith und Timur nicht im Finale sehen wollten. Dennoch haben die Musikerin und der Schauspieler offensichtlich nicht mit dem Rauswurf gerechnet. Beide wirkten bei der Verkündung sichtlich sprachlos und überrascht.

Das bedeutet gleichzeitig, dass Alessia Herren, Lilly Becker und Pierre Sanoussi-Bliss weiter um die Dschungelkrone und das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro kämpfen. Den dreien stehen noch drei harte Dschungelprüfung bevor, die jeder einzeln bewältigen muss.

Fans sind vor allem wegen einer Promi-Dame enttäuscht

Obwohl die Finalisten von den Zuschauer:innen gewählt werden, sind nicht alle Fans mit dem Ergebnis einverstanden. Vor allem Alessias Einzug ins Finale scheinen viele nicht zu verstehen. Besonders die Einstellung der jungen Mutter innerhalb des Camps wird kritisiert. So hatte sie immer wieder gesagt, sie würde gerne zu ihrer Familie und sie wolle nicht mehr im Camp bleiben. Auch Alessias fehlende Leistung in den Prüfungen stößt den Fans bitter auf. Auf Instagram schreibt ein User:

Heftig! Alessia hat in der ganzen Zeit wirklich 0,0 gerissen... Wie kann sie im Finale stehen?

Dass sie unter den letzten drei ist, sei für etliche Fans "unverdient". Eine weitere Userin meint besonders energisch:



Alessia? Oh mein Gott, warum??? Was hat die denn groß geleistet? Das Fähnchen im Wind

TV-Ausstrahlung & Streaming: Dann läuft das Dschungelcamp-Finale

Heute Abend steigt das große Finale von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!. Um 20:15 Uhr wird die Show wie gewohnt bei RTL ausgestrahlt. Gleichzeitig gibt es einen Livestream auf RTL+. Auf der Streamingplattform des Privatsenders können alle älteren Folgen der Staffel nachgeschaut werden.