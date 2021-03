Kylo-Darsteller kann Star Wars nicht entkommen: Der Ski-Urlaub auf Hoth ist bereits gebucht

Wir müssen dringend über das erste Bild von Lady Gaga und Adam Driver in House of Gucci reden. Es sieht aus, als würden die beiden Ski-Urlaub im Star Wars-Universum machen.

Das letzte Mal, dass wir Adam Driver auf der großen Leinwand gesehen haben, war in Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers. Obwohl der Film als Abschluss der Skywalker-Saga fungierte, sieht es so aus, als wäre der Kylo Ren-Darsteller dem Star Wars-Universum noch nicht komplett entkommen. Sein nächster Film: Ski-Urlaub auf Hoth.

Okay, das stimmt nicht ganz: Adam Driver hat für kein weiteres Star Wars-Abenteuer unterschrieben, sondern spielt an der Seite von Lady Gaga in House of Gucci mit.

Es handelt sich um den neuen Film von Ridley Scott, der die Geschichte von Patrizia Reggiani erzählt. Diese wurde Ende der 1990er Jahre vor Gericht verurteilt wurde, den Mord an ihrem Ex-Mann Maurizio Gucci in Auftrag gegeben zu haben.

House of Gucci: Lady Gaga plant den Mord an Adam Driver

Lady Gaga schlüpft in die Rolle von Reggiani. Adam Driver verkörpert Gucci, was bedeutet, dass er wird den Film sehr wahrscheinlich nicht überleben wird. Zuerst dürfen wir uns jedoch über ein gemeinsames Bild der beiden freuen. Es ist phänomenal.

Der versteinerte Blick von Lady Gaga, in den sich wirklich alles hineininterpretieren lässt. Die gewaltige Mütze auf ihrem Kopf. Das Grinsen von Adam Driver. Die Brille. Die Pose. Und der Strickpulli. Hier, in diesem Moment, wird Popkulturgeschichte geschrieben.

Dank dem Internet sind bereits zahlreiche Photoshop-Montagen entstanden, die das grandiose Bild mit Star Wars verschmelzen.

Lady Gaga und Adam Driver machen Urlaub auf Hoth

Es braucht nicht viel Fantasie, um die beiden im Schnee von Hoth zu sehen. Ein Tauntaun, eine Ionenkanone und AT-ATs: Wenn House of Gucci nur halb so gut wird, wie diese schrägen Bilder, hat Ridley Scott einen der besten Filme 2021 in der Hand.

Willkommen im White Sweater Cinematic Universe

Nicht nur Star Wars bietet sich als willkommenes Crossover an. House of Gucci lässt sich wunderbar im White Sweater Cinematic Universe verorten.

Der offizielle Twitter-Account von Knives Out hat bereits erste Besitzansprüche angemeldet. Chris Evans und Adam Driver in gestrickter Wollpracht? Ich hoffe, Rian Johnson macht sich Notizen für die Fortsetzung.



Stupid Sexy Flanders schmiegt sich an Adam Driver

Auch ein Crossover mit Die Simpsons bietet sich an. Stupid Sexy Flanders und Adam Driver sind wie geschaffen füreinander, besonders in Kombination mit Lady Gagas Blick.

Die nächste Marriage Story mit Adam Driver steht vor der Tür

Verweise auf Marriage Story, das Netflix-Scheidungsdrama mit Adam Driver und Scarlett Johansson, bieten sich ebenfalls an, obwohl jetzt schon klar ist, dass House of Gucci ein deutlich düstereres Ende nehmen wird.

Wenn schon das erste Bild aus House of Gucci für solche Furore im Internet sorgt, dürfen wir gespannt sein, wenn der Rest des Casts in Ski-Kleidung in Erscheinung tritt. Zu diesem gehören Al Pacino, Jared Leto, Jack Huston, Reeve Carney und Jeremy Irons.

House of Gucci startet am 25. November 2021 in den deutschen Kinos.



Wie gefällt euch das House of Gucci-Bild mit Lady Gaga und Adam Driver?