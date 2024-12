Lanz & Precht bei Wer weiß denn sowas?: Was ihr bei der heutigen XXL-Ausgabe erwarten könnt

Bei Wer weiß denn sowas? erwartet euch kurz vor Jahresende eine XXL-Ausgabe mit sechs ausgewählten Prominenten. Was euch erwartet und wer mit Elton oder Bernhard Hoëcker raten wird, erfahrt ihr hier.

Nach der XXL-Ausgabe zum Staffelauftakt ist es kurz vor dem Jahreswechsel wieder Zeit für Wer weiß denn sowas XXL. Kai Pflaume begrüßt wieder die unterschiedlichsten Promis, die zusammen mit Elton oder Bernhard Hoëcker um viel Geld spielen.



Wer weiß denn sowas XXL: Diese Promis sind mit dabei

Heute spielen Elton, Bernhard Hoëcker und die sechs Promis um 50.000 Euro, die für einen guten Zweck gespendet werden. Diese Stars der heutigen XXL-Ausgabe von Wer weiß denn sowas? erwarten euch:



Till Reiners und Felix Lobrecht

Beide wurden durch Poetry Slams bekannt und sind als Comedians berühmt geworden. Diesmal treten Till Reiners und Felix Lobrecht in einer Quizshow gegeneinander an, um möglichst viel Geld zu gewinnen. Wer von beiden hat die besseren Sprüche auf Lager, um den anderen in die Bredouille zu bringen?



Markus Lanz und Richard David Precht

Lanz & Precht sind mehr als nur Podcast-Partner. Während der eine in seiner Talkshow Politiker:innen interviewt, haut der andere einen Bestseller nach dem anderen raus. Wer von beiden wird wohl die meisten Fragen beantworten? Immerhin waren beide schon einmal bei Wer wird Millionär? und konnten viel Geld gewinnen.



Melissa Naschenweng und Annett Louisan

Hier tritt die selbsternannte "Alpenbarbie" gegen die "Lederhosen-Rockerin" an. Sowohl Naschenweng als auch Louisan sind Popstars auf ihrem Gebiet. Doch wer von beiden hat mehr unnützes Wissen, mit dem sie bei Wer weiß denn sowas XXL glänzen kann?



Wie und wann Wer weiß denn sowas XXL laufen wird

Alle oben genannten Prominenten versuchen in ihren jeweiligen Runden einen Platz im Finale zu ergattern. Im Finale treten die drei Promis gegeneinander an und kämpfen um die 50.000 Euro. Wer die XXL-Ausgabe heute Abend gewinnt, erfahrt ihr um 20:15 Uhr in der ARD. Vorher gibt es übrigens um 18.00 Uhr noch eine reguläre Ausgabe von Wer weiß denn sowas? Zu Gast sind Christoph Maria Herbst und Jürgen von der Lippe.