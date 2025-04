Laufzeit von Jurassic World 4 enthüllt: Nur ein Film des Dino-Universums ist länger

Jurassic World 4: Die Wiedergeburt kommt in Kürze ins Kino. Wie jetzt bekannt wurde, soll es der zweitlängste Film des Dino-Franchise werden.

Ein Neuanfang ist immer mit Anstrengungen verbunden. Im Fall von Jurassic World 4: Die Wiedergeburt äußern sich diese Anstrengungen offenbar auch in der Laufzeit: Laut der US-Kinokette AMC soll der Film ganze 134 Minuten dauern und ist damit länger als fast alle seine Vorgänger.

Jurassic World 4 auf Platz 2: Das sind die längsten Filme des Dino-Franchise

Nur ein Teil der Dino-Reihe übertrifft Jurassic Park 4: Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter ist mit 147 Minuten der unangefochtene Spitzenreiter der Dino-Laufzeiten. Alle anderen Filme bewegen sich mit ihrer Laufzeit um die 120 Minuten, nur Jurassic Park III ist mit 92 Minuten deutlich kürzer. Quelle ist jeweils der IMDb-Eintrag der Filme.

Mit Blick auf seine Funktion im Franchise wird die Länge von Jurassic World 4 für viele verständlich sein: Als Wiedergeburt des Franchise müssen die Produzenten neue Figuren und Schauplätze etablieren. Das kostet Zeit. Von spektakulären Action-Szenen ganz zu schweigen.

Schaut hier den neusten Jurassic World 4-Trailer:

Jurassic World 4: Die Wiedergeburt - Trailer (Deutsch) HD

Im Übrigen vereint die Jurassic World 4-Besetzung viele große Stars, deren Figuren und Szenen nicht einfach im Vorbeigehen abgehakt werden sollten. Dazu zählen unter anderem Scarlett Johansson (Black Widow), Jonathan Bailey (Bridgerton), Mahershala Ali (Moonlight) oder Ed Skrein (Deadpool).

Wann kommt Jurassic World 4: Die Wiedergeburt ins Kino?

Jurassic World 4: Die Wiedergeburt wird am 2. Juli 2025 in den deutschen Kinos erscheinen. Regie führte Gareth Edwards (The Creator).