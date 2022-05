Legendärer Sci-Fi-Horror kehrt auf Disney+ zurück: Teaser-Trailer zum neuen Predator enthüllt

Der neuste Film aus der Predator-Reihe trägt den Titel Prey und startet bereits im August. Wir haben den ersten Teaser-Trailer zum ungewöhnlichen Science-Fiction-Horror für euch.

Der letzte Predator-Film, Predator - Upgrade, war in vielerlei Hinsicht eine Enttäuschung. Kein Wunder, dass sich 20th Century Studios für ein weiteren Soft-Reboot entschieden hat. Mit Prey, so der Titel von Predator 5, wagt sich das Studio an einen Ort, dem wir in der Sci-Fi-Horror-Reihe noch gar nicht erforscht haben: die Vergangenheit.

Prey ist 300 Jahre in der Vergangenheit angesiedelt. Die Handlung spielt sich im Gebiet des Comanche-Stamms ab und erzählt von der Kriegerin Naru (Amber Midthunder), die ihre Heimat den fiesen Jäger aus dem Weltraum verteidigt. Im Teaser-Trailer gibt sich der Predator noch nicht zu erkennen. Nur drei rote Punkte sorgen für Gänsehaut.

Sci-Fi-Horror: Der Teaser-Trailer zum neuen Predator-Film

Prey - Teaser Trailer (English) HD

Der neue Predator-Film wurde von Dan Trachtenberg inszeniert, der zuvor an Serien wie The Boys, Black Mirror und The Lost Symbol beteiligt war. Am bekanntesten ist er für den nervenaufreibenden Science-Fiction-Film 10 Cloverfield Lane. Nun dürfen wir gespannt sein, was er aus dem ungewöhnlichen Predator-Setting herausholt.

Alle Predator-Filme im Überblick:

Darüber hinaus existieren mit Alien vs. Predator (2004) und Aliens vs. Predator 2 (2007) zwei Crossover-Abenteuer mit der Alien-Reihe.

Prey: Wann startet Predator 5 bei Disney+?

In den USA wird der neue Predator-Film am 5. August 2022 auf dem Streaming-Dienst Hulu seine Premiere feiern. Nachdem die jüngsten Hulu-Originale in der Vergangenheit ziemlich zügig auf Disney+ gelandet sind, gehen wir davon aus, dass Prey ebenfalls ab August hierzulande als Stream zur Verfügung stehen wird.

